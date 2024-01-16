В Британии решили запретить "Хизб ут-Тахрир"

Как пишет издание,запрет вступит в силу с 19 января в случае одобрения Палатой общин.

Правительство Британии внесло в парламент постановление о запрете исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", которая теперь будет приравнена к террористическим организациям, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как пишет издание,запрет вступит в силу с 19 января в случае одобрения Палатой общин. Правительство имеет большинство голосов в палате, а оппозиционные лейбористы также поддерживают эту меру.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что эта группировка является антисемитской и "активно пропагандирует и поощряет терроризм".

"Запрет этой террористической группы гарантирует, что каждый, кто принадлежит к ней или ее поддерживает, столкнется с последствиями. Это ограничит способность "Хизб ут-Тахрир" действовать так, как она действует в настоящее время", - отметил он.

Последствия запрета

"Хизб ут-Тахрир" уже давно действует в Британии, но ее представители всегда отрицали причастность к насилию или призывам к нему.

В скором времени "Хизб ут-Тахрир" присоединится к списку из более чем 50 запрещенных организаций, в который также входят группировка "Исламское государство", "Аль-Каида", ХАМАС и ЧВК "Вагнер".

Запрет означает, что отныне как членство в "Хизб ут-Тахрир", так и ее поддержка становятся преступлениями, которые наказываются тюремным заключением (максимальный срок до 14 лет) и/или штрафом в размере до 5 тыс. фунтов (более $6 300).

Кроме того, это означает, что ответственность будет нести и любой человек, демонстрирующий символику, "вызывающую обоснованные подозрения" в том, что он принадлежит к запрещенной организации или сочувствует ей.

Полиция также сможет изымать любую собственность, связанную с запрещенной организацией.

Что стало главной причиной запрета

Демонстрация у посольства Египта в Лондоне в ноябре 2023 года. На плакате написано: «Мусульманские армии! Спасите народ Палестины. Хизб ут-Тахрир, Британия». Фото Future Publishing.

Демонстрация у посольства Египта в Лондоне в ноябре 2023 года. На плакате написано: «Мусульманские армии! Спасите народ Палестины. Хизб ут-Тахрир, Британия». Фото Future Publishing.

После прошлогодней октябрьской демонстрации, участники которой призывали к джихаду, тогдашний министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила о необходимости нового расследования деятельности группировки.

Правительство отметило, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября "Хизб ут-Тахрир" на своем сайте назвал боевиков ХАМАС героями, а подобная оценка равнозначна пропаганде и поощрению терроризма.

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"Хизб ут-Тахрир" была основана в 1953 году как международное политическое движение, призывающее к созданию единого исламского правительства во всем мусульманском мире. У него есть филиалы как минимум в 32 странах, включая Британию.

В число других стран, запретивших эту группировку, входят Бангладеш, Китай, Россия, Пакистан, Германия, Казахстан и все другие страны Центральной Азии, Индонезия и все арабские страны, кроме Ливана, Йемена и ОАЭ.

Лидеры британского филиала ранее заявляли, что все эти запреты были политически мотивированы и не подкреплялись доказательствами ее причастности к террористической деятельности.



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