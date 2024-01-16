Казахстан готовит масштабные учения с участием пяти стран

15 января начальником Генштаба ВС Казахстана стал вице-министр обороны Султан Камалетдинов.

Казахстан в текущем году готовится провести на своей территории масштабные учения с участием пяти государств, сообщил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков на встрече 15 января в Министерстве обороны.

«Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе», – заявил Жаксылыков. Его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно докладу теперь уже бывшего начальника Генерального штаба ВС Марата Хусаинова, в текущем году в Казахстане планируются учения «Бірлестік» («Объединение») с привлечением Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Сил специальных операций регионального командования «Запад» и воинских контингентов Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

15 января начальником Генштаба ВС Казахстана стал вице-министр обороны Султан Камалетдинов.