В Казахстане женщина подарила мужу вторую жену

Когда из коробки вылезает девушка, мужчина выглядит растерянным и смеется.

В социальных сетях казахстанского сегмента распространяется видеоролик, на котором жительница Казахстана дарит своему супругу токал (вторую жену).

На видео женщина поздравляет мужа предположительно с годовщиной свадьбы и отмечает, что они в браке 10 лет, за что она очень благодарна ему.

"Я благодарна тебе, что ты исполняешь все мои капризы. Какие бы трудности Аллах для нас ни приготовил, ты все терпишь и не бросаешь меня. Спасибо тебе! Поэтому ты достоин второй жены", - говорит супруга и показывает на большую коробку.

Когда из коробки вылезает девушка, мужчина выглядит растерянным и смеется. Но уже после на видео законная супруга на полном серьезе объясняет мужу свой "подарок".

Она напоминает ему, что когда она болела, то за ней ухаживала девушка, 2000 года рождения. Женщина утверждает, что родители "подаренной" девушки в курсе, что она будет второй женой. Они, как и сама жена, якобы посчитали, что мужчина достоин этого.

Снято ли видео ради хайпа или розыгрыша, неизвестно.



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