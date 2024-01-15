Население Земли ждет войн и экономических конфликтов в 2024 году

В список глобальных угроз впервые попали технологические риски и дезинформация

Ольга Соловьева

Около 40% населения Земли ожидают, что 2024 год будем менее спокойным и мирным, чем прошедший год. Наибольшую тревожность демонстрируют жители Евросоюза (56%), США (59%) и Канады (53%). Тогда как в Афганистане более двух третей жителей ожидают более мирного и спокойного 2024 года. В России более мирного года ожидает каждый восьмой респондент (12%). Мировая экономическая элита также обеспокоена ростом угроз и конфликтов, показывают исследования, подготовленные ко Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в Давосе.

Более высокий уровень тревожных ожиданий относительно наступившего 2024 года фиксируют социологические опросы, проводимые в самых разных странах. Почти 40% респондентов во всем мире ожидают, что 2024 год станет более неспокойным, показывают опросы международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Противоположного мнения – о более спокойном характере 2024 года – придерживается лишь каждый четвертый респондент. В рамках исследования было опрошено 40 тыс. человек из 40 стран мира. В России исследование проводилось холдингом "Ромир", опрошено было 1,5 тыс. респондентов.

В отличие от периода двухлетней давности, когда глобальный индекс мира выявил почти равные доли оптимистов и пессимистов, нынешние опросы показывают явное преобладание более тревожных ожиданий во всем мире, отмечается в глобальном исследовании. При этом наибольшую тревожность относительно возможных конфликтов выражают в первую очередь жители развитых западных стран. Так, среди жителей Евросоюза 56% оказались пессимистами. В США почти 60% ожидают нарастания конфликтов в мире, в Канаде – 53%. Противоположные настроения в большей степени фиксируются в странах глобального Юга и Востока, подчеркивают социологи. Например, в Афганистане и Индонезии, где доля позитивных ожиданий в отношении более мирного 2024 года достигает 68%. Выше уровень оптимизма относительно более мирного года среди мусульман (38%).

В России свыше трети опрошенных ожидают, что этот год будет более конфликтным, а 29% полагают, что он окажется таким же, как и предыдущий. Только каждый восьмой респондент (12%) уверен в более мирном характере предстоящих событий 2024 года.

Рост числа конфликтов в мире стал и одним из главных глобальных рисков, который отмечен в новом докладе ВЭФ. "Геополитическая напряженность в сочетании с началом активных боевых действий во многих регионах мира способствует установлению нестабильного глобального порядка, характеризующегося поляризацией мнений, подрывом доверия и отсутствием безопасности", – отмечают авторы доклада ВЭФ.

В новом отчете "Глобальные риски – 2024" анализируются наиболее серьезные и ожидаемые риски для экономики и общества, которые могут наступить в следующие два года и в течение десятилетия. Выводы доклада сделаны на основе опроса почти 1500 экспертов из научных кругов, бизнеса, правительства, международного сообщества и гражданского общества. Респондентам предлагалось оценить вероятность воздействия тех или иных глобальных рисков на мировую экономику, население и климат на горизонте ближайших лет и в течение следующего десятилетия.

И, согласно выводам исследователей, большинство (54%) респондентов ожидают умеренного риска глобальных катастроф, однако почти треть ожидает ухудшения ситуации в ближайшие два года. А нарастающая геополитическая напряженность в сочетании с развитием технологий создаст новые угрозы безопасности, рассуждают эксперты. "В долгосрочной перспективе технологические достижения, в том числе в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ), дадут возможность широкому кругу негосударственных и государственных субъектов получить доступ к знаниям для разработки новых инструментов разрушения и конфликтов, от вредоносного программного обеспечения (ПО) до биологического оружия", – прогнозируют в ВЭФ.

И в таких условиях границы между государством, организованной преступностью, частной милицией и террористическими группировками будут еще более размыты. "Широкий круг негосударственных субъектов будет извлекать выгоду из ослабленных систем, цементируя порочный круг между конфликтами, нестабильностью, коррупцией и преступностью", – подчеркивают исследователи.

Впрочем, военные конфликты не единственное опасение экспертов. Исследователи выделяют несколько основных групп рисков: экономические, экологические, демографические, геополитические и технологические. И большинство специалистов считают, что именно экологические риски продолжают доминировать в списке мировых угроз. Так, две трети опрошенных респондентов считают экстремальные погодные условия главным мировым риском. Их опасения основаны на том, что именно в 2024 году погодные явления могут привести к существенному продовольственному кризису (см. "НГ" от 27.12.23). "Фаза потепления такого природного явления, как Эль-Ниньо, по прогнозам, усилится и сохранится до мая этого года", – пишут экономисты, подчеркивая, что феномен – второй по серьезности риск за двухлетний период и входит в десятку крупнейших рисков в долгосрочной перспективе.

Следующим по значимости, по мнению исследователей, окажутся риски дезинформации. Такие опасения высказывает свыше половины опрошенных аналитиков. Дезинформация будет широко использоваться для расширения социальных и политических разногласий. "В течение следующих двух лет около 3 млрд человек примут участие в избирательных участках в нескольких странах, включая Бангладеш, Индию, Индонезию, Мексику, Пакистан, Великобританию и США. Широкое распространение дезинформации может подорвать легитимность вновь избранных правительств. В результате беспорядки могут варьироваться от жестоких протестов и преступлений на почве ненависти до гражданской конфронтации и терроризма", – прогнозируют авторы доклада.

Беспокоит экспертов и такой риск, как социальная поляризация, который они считают наиболее связанным с риском экономического спада.

Кризис стоимости жизни остается серьезной проблемой в прогнозе и на 2024 год, подчеркивают в ВЭФ. О таком риске, в частности, заявляют 42% опрошенных. "Экономические риски инфляции и экономического спада также стали заметными новичками в топе-10 рейтинга рисков на двухлетний период", – пишут авторы. Они полагают, что оказывать влияние на оба эти фактора будет множество явлений: от Эль-Ниньо до эскалации военных конфликтов. "И если процентные ставки останутся относительно высокими в течение длительного времени, то малые и средние предприятия, а также страны с высоким уровнем госдолга окажутся особенно подвержены долговому кризису", – ожидают специалисты.

Тем не менее экономическая неопределенность будет тяжелым бременем для большинства рынков. Отсутствие экономических перспектив, по мнению экспертов, также входит в десятку крупнейших рисков на ближайшие годы. "Высокие темпы оттока рабочих мест могут привести к расслоению рынков труда между развитыми и развивающимися странами и внутри них. А рост экспорта может в последующем не вести к большему процветанию развивающихся стран", – не исключают в ВЭФ.

Подобная экономическая неопределенность в сочетании с технологическим прогрессом, нехваткой ресурсов и конфликтами может спровоцировать и глобальный рост незаконной экономической деятельности. "Экономические трудности, вероятно, подтолкнут больше людей к преступности, милитаризации или радикализации и будут способствовать глобализации организованной преступности", – рассуждают специалисты.

А ускорение технологических достижений и неоднородный доступ к ним усилят цифровой разрыв между странами с высокими и низкими доходами. "Уязвимые страны и сообщества останутся далеко позади, в цифровой изоляции, негативно влияющей на экономическую производительность, финансы, климат, образование и здравоохранение, а также на создание связанных с этим рабочих мест", – уверены в ВЭФ.

В результате, резюмируют экономисты, в течение следующих лет мир столкнется с многополярным или фрагментированным порядком, в котором будут соперничать средние и великие державы. "В течение следующего десятилетия, по мере роста неудовлетворенности продолжающимся доминированием глобального Севера, группа развивающихся государств будет стремиться к большему влиянию на мировую арену, утверждая свою мощь в военном, технологическом и экономическом плане", – полагают прогнозисты. Сотрудничество же между странами окажется под давлением в этом фрагментированном, постоянно меняющемся мире, резюмируют они.

По мнению экспертов, главные риски для мировой экономики сегодня – это возможные перспективы стагфляции и глобальной рецессии. "Последствия сильной волны деглобализации в экономике появятся далеко не сразу – пока можно констатировать ее инерционное развитие. И такая инерция может продолжаться несколько лет – внешне будет наблюдаться развитие и даже некоторое увеличение валового мирового продукта", – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин.

"Самые большие экономические риски для мира – это разрывы экономических связей, обусловленные обострением межстрановых и межконфессиональных конфликтов", – продолжает руководитель отделения Центрального экономико-математического института РАН Елена Устюжанина.

Финансовые кризисы, дефолты государств могут стать не менее сильной угрозой для мировой экономики, говорит аналитик компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Сейчас мы видим циклы ужесточения денежно-кредитной политики на протяжении последних двух лет. Повышение процентных ставок приводит к росту выплат по долгам, что чревато ростом рисков возникновения дефолтов. Похожую ситуацию мы наблюдали в марте 2023 года, когда несколько крупнейших банков США столкнулись с финансовыми проблемами как раз из-за невозможности обслуживать подорожавшие долги", – напоминает она.

Одним из самых опасных экономических рисков для планеты является системный кризис доверия и продолжение деградации международных технологических и торговых связей, а также транспортных коридоров, подчеркивает завлабораторией РЭУ им. Плеханова Тимур Садыков.

"Рекордное число введенных в отношении государств, компаний и физических лиц санкций, нерасследованное и безнаказанное уничтожение ключевых объектов европейской энергетической инфраструктуры, учащающиеся случаи пиратства в международных водах – все это угрожает перерасти в системное экономическое противоборство, способное низвергнуть экономические достижения современной цивилизации в новое средневековье. Триггером лавинообразной деградации может стать горячая фаза борьбы за Тайвань, где сосредоточена большая часть мирового производства микропроцессорной техники", – рассуждает эксперт.

При этом для России основные риски находятся в плоскости геополитики и климатических изменений, считает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "РФ на протяжении веков остается важнейший игроком на мировой политической арене. Ее география, колоссальная ресурсная база, широко распространенные влияние и интересы непременно продолжат служить поводами для напряженности на геополитическом контуре. Что касается климата, то острой является проблема таяния вечной мерзлоты, занимающей гигантские площади на севере России и в Сибири. Таяние вечной мерзлоты грозит заболачиванием огромных территорий, повреждением жилой, промышленной, добывающей, трубопроводной инфраструктуры и другими серьезными потенциальными последствиями", – перечисляет эксперт.

"Для России существует два основных риска – риск технологического отставания и демографический фактор", – полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Источник - НГ