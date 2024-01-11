Десятки лет борьбы. Как народ крупнейшей провинции Пакистана добивается справедливости

Белуджистан - крупнейшая провинция Пакистана, занимающая примерно 43% территории страны.

Противостояние в Белуджистане, крупнейшей провинции Пакистана, разворачивается на фоне системных злоупотреблений, требующих срочного внимания и вмешательства со стороны международного сообщества. О сложившейся ситуации и ее причинах написала доктор Санчита Бхаттачарья на страницах издания Asian Lite.

Десятки лет борьбы. Как народ крупнейшей провинции Пакистана добивается справедливости

Белуджистан - крупнейшая провинция Пакистана, занимающая примерно 43% территории страны. При этом это также самый бедный и наименее населенный регион. Именно в Белуджистане, в местности Реко Дик, было обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений меди. Однако более 48% населения провинции живет за чертой бедности. Неспособность центрального правительства справиться с экономическим спадом и социальной дезинтеграцией Белуджистана на протяжении десятилетий заставляла простых белуджей постоянно испытывать лишения.

Продолжающееся восстание в провинции является прямым результатом десятилетий пренебрежения и эксплуатации со стороны государства. Отношения между белуджскими националистами и центральным правительством были враждебными с момента создания Пакистана в 1947 году.

С чего все начиналось

Корни инакомыслия белуджей уходят корнями в начало 1970-х годов, когда Организация студентов-белуджей - "Авами" (BSO-Awami) возникла в результате раскола с Организацией студентов-белуджей (BSO). Придерживаясь марксистско-ленинской идеологии, BSO-Awami яростно выступала против репрессивной и феодальной системы, объединившись с Фронтом народного освобождения белуджей в сопротивлении контролю пакистанского истеблишмента. Первый председатель BSO-Awami Тадж Балоч проложил путь наследию сопротивления. Его последователь Абдул Наби Бангулзай принял роль лидера партизан, подчеркнув стремление организации бросить вызов статусу-кво.

В 2004 году длительная напряженность переросла в очередное этническое восстание. Одним из главных поводов для недовольства белуджей стало продолжающееся строительство мегапорта Гвадар, которое началось в 2002 году. Насилие возросло после убийства армией лидера белуджей Наваба Акбара Бугти в 2006 году, а также незаконного задержания многих других лидеров белуджей правительством Пакистана.

Что происходит сейчас

По оценкам разведки США, в операциях по борьбе с повстанцами в Белуджистане участвуют около 25 тыс. человек из армейских и военизированных формирований, что еще больше усугубляет этническое недовольство. Нынешний конфликт в Белуджистане является самым кровавым с 1970-х годов.

Так, в ходе продолжающихся событий 21 декабря в полночь правоохранительные органы применили жесткую силу для разгона мирного марша белуджей, направлявшихся к пресс-клубу Исламабада в знак протеста против преступлений государства в отношении народа белуджей. Власти применили водометы и слезоточивый газ, задержали сотни протестующих и жестоко обращались с ними. Женщин тащили, их одежду разрывали, детей ранили, пожилых людей подвергали физическому насилию.

После 24 часов преследований протестующие были освобождены, но затем отправлены в Белуджистан, откуда ранее прибыли.

Ранее, в ноябре, убийство активиста Балааха Мола Бахша и еще трех человек в Турбате (Белуджистан) побудило протестующих отправиться почти за 1 600 км в Исламабад. Адвокат Балааха сообщал, что его подзащитного похитили из дома 29 октября, а уголовное дело против него было возбуждено только 22 дня спустя, 20 ноября. "Они возбудили дело в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, предъявив ему обвинение в хранении 5 кг взрывчатки. На следующий день его доставили в суд, где дали еще десять суток ареста. Заседание по ходатайству об освобождении под залог было назначено на 24 ноября, но накануне вечером он был убит", - рассказал адвокат.

Марш, стартовавший 6 декабря из Турбата, выявил примечательную особенность – его преимущественно женский состав. Молодые амбициозные женщины взяли на себя инициативу и возглавили шествие, требуя внимания государства к их проблемам.

Однако столичная полиция перекрыла въезды в город и основные маршруты, ведущие к Национальному пресс-клубу. А затем начала задерживать белуджей - мужчин и женщин. На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как силы безопасности используют водометы и слезоточивый газ против протестующих, насильно затаскивают белуджей в полицейские фургоны и применяют против них дубинки. Кроме того, полиция демонтировала лагеря протестующих.

Эти действия вызвали мощную критику, вынудив временное правительство создать переговорную группу для взаимодействия с семьями протестующих.

В заявлении, осуждающем насилие со стороны государства в отношении протестующих, председатель Комиссии по правам человека Пакистана (HRCP) Асад Икбал Батт заявил, что комиссия была потрясена реакцией государства, сославшись на неоправданное применение водометов и дубинок против женщин, детей и пожилых.

Призывы к протесту достигли и других стран. Так, жены и родственницы похищенных активистов инициировали пятидневную сидячую акцию протеста в Лондоне в январе. Целью демонстрации назвали активизацию протестов против насильственных исчезновений и нарушений прав человека в Белуджистане.

Кроме того, на фоне продолжающегося протеста против геноцида и насильственных исчезновений Комитет белуджей Якяхти-Кеч сообщил в соцсети X, что, если государство не вступит в переговоры в соответствии с их требованиями, комитет готов передать дело в суд народа белуджей.

Что дальше?

Белуджистан переживает поворотный момент своей истории, когда борьба прошлого находит отклик в настоящем. Продолжающиеся события, отмеченные демонстрациями и обсуждениями в комитетах, дают представление о трудностях, с которыми сталкивается народ провинции. Движение вперед требует умелых переговоров, деликатного взаимодействия и равновесия между властью и инакомыслием.

Пока мировая аудитория наблюдает за происходящим, а политики размышляют, история Белуджистана разворачивается. Каждая новая глава раскрывает новые аспекты нации в переплетении с ее историческим наследием и стремлениями. Однако это движение вперед отмечено негативом и напоминает о том, что стремление к миру - это трудный путь, полный неопределенности. Тем не менее в самой сложности кроются возможности для самоанализа, международного сотрудничества и отзывчивой политики, которые осветят путь к более стабильному и гармоничному будущему Белуджистана.



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