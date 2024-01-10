Новый глава правительства Франции стал самым молодым премьером в истории страны

Он сменил на должности премьера Элизабет Борн, которая подала в отставку 8 января, проработав на этом посту 20 месяцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 34-летнего министра образования Габриэля Атталя, сообщает Meduza.

Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции. Он сменил на должности премьера Элизабет Борн, которая подала в отставку 8 января, проработав на этом посту 20 месяцев.

BBC News называет взлет карьеры Атталя "стремительным" и напоминает, что еще десять лет назад он был малоизвестным советником в министерстве здравоохранения и активистом социалистической партии. В 2014 году он был избран в муниципальный совет города Ванва, но уже через два года присоединился к движению "Вперед!", которое создал Макрон - на тот момент кандидат в президенты Франции.

В 2017 году Атталя избрали в Национальное собрание (это нижняя палата парламента Франции). Вскоре он стал спикером президентской партии "Вперед, Республика", а через несколько месяцев - госсекретарем в министерстве образования, став самым молодым в истории Франции членом правительства. В июле 2023 года Атталь возглавил министерство образования.

Согласно опросам, Атталь - один из самым популярных членов нынешнего правительства. The Guardian отмечает, что назначение его на должность премьера может быть связано с попытками Макрона не дать ультраправым победить на предстоящих выборах в Европарламент в июне 2024 года. Издание пишет, что президент Франции пытается сгладить последствия прошлого года, в том числе от непопулярной пенсионной реформы и изменений в законе об иммиграции. Последний был воспринят некоторыми экспертами как победа лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен и ее сторонников.

Как сообщает радиостанция RFI, сторонники президента приветствовали назначение Атталя, выразив надежду на продолжение нынешней политики реформ, проводимых Макроном. В свою очередь лидер левой партии "Непокорная Франция" и бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что при Макроне "должность премьер-министра исчезает, и монарх-президент правит единолично со своим двором".

Марин Ле Пен заявила, что французам "нечего ждать" от нового премьера, назвав его назначение "чехардой ребяческих амбиций".

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