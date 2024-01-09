2024 год может оказаться самым жарким за всю историю, прогнозируют ученые

Этот год может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений, передает прогноз ученых Bloomberg.

Этот год может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений, передает прогноз ученых Bloomberg.

По их данным, если в 2023-м году средняя мировая температура превысила доиндустриальный показатель на 1,4 градуса по Цельсию, то в 2024-м году показатель может вырасти еще на 1,3-1,6 градуса по Цельсию.

Ученые объясняют, что одной из причин может стать колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.



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