В Ташкенте 3,3 тыс. абонентов остались без света из-за сбоя в электросети

В Ташкенте накануне из-за сбоя в электросети без света остались 3,3 тыс. потребителей сообщили в Минэнерго РУз.

Так, 7 января в Чиланзарском районе электричество отключилось у 1,8 абонентов, в Шайхантахурском и Алмазарском районах – у 1,5 тыс. абонетов.

По данным ведомства, причина в неисправности в двух сетях электропередачи напряжением 35 кВ, что было зафиксировано вчера вечером, в 17:54.

По данным узбекских СМИ, в последнее время в Ташкенте из-за сбоев в работе электросетей и различных подстанций участились перебои в электроснабжении.

В частности, из-за неоднократных аварий на подстанции «Сагбан» большая часть Алмазорского района Ташкента оставалась без электроснабжения.

Кабар