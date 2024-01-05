В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за сбежавшей кошки﻿

Самолет авиакомпании Turkish Airlines был вынужден прервать взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, передает издание DHA.

Рейс выполнялся 4 января, из Стамбула в Афины. Когда самолет начал подготовку к взлету в турецком аэропорту, по салону начала разгуливать кошка. Животное, как выяснилось, не было должным образом оформлено и попало на борт "зайцем" вместе с хозяйкой, не поставившей в известность соответствующие службы.

Сбежав из сумки в ручной клади, кошка вызвала переполох в лайнере. Экипаж к инциденту отнесся серьезно. По данным агентства DHA, самолет вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу - кошку с хозяйкой высадили.

Выяснилось, что женщина ранее уже пыталась аналогичным образом обмануть наземные службы и совершить перелет со своей кошкой. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список.



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