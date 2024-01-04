Более 100 человек погибли при теракте в Иране

В Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошло два взрыва.

Погибли 103 человека. Об этом сообщает телеканал Iran International.

Взрыв произошел 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана. В городе во время взрывов проходило траурное мероприятие, посвященное памяти Сулеймани.

По данным местных СМИ, в результате взрывов погибли 103 человека, еще 141 получил ранения.

Более 100 человек погибли при теракте в Иране

По предварительным данным, взрывные устройства были заложены в 700 метрах и примерно в километре от могилы генерала, были приведены в действие дистанционно.

Местные власти назвали произошедшее терактом.



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