UnHerd: в Британии предрекли, что 2024 год будет еще страшнее предыдущего

Пусть даже мировая война еще не началась, мир охватила глубокая вражда: наступила великая постглобалистская эпоха дележки трофеев, оставшихся от однополярной империи США.

Прошлый 2023 год выдался тяжелым, пропитанным кровью и исполненным человеческих страданий, пишет UnHerd. Планету раздирали многочисленные конфликты и кризисы. Однако есть основания полагать, что наступивший високосный год будет еще хуже.

Когда в 2020 году Мишеля Уэльбека (Michel Houellebecq) спросили, каким он представляет себе мир после пандемии коронавируса, он весьма метко ответил, что "таким же, только чуть похуже". Не нужно быть прорицателем, чтобы предвидеть, что нечто подобное нас ждет и в наступившем году. В 2023 году мир охватили глобальные конфликты, невиданные с 1945 года, а 2024 год окажется еще хуже. Пусть даже мировая война еще не началась, мир охватила глубокая вражда: наступила великая постглобалистская эпоха дележки трофеев, оставшихся от однополярной империи США. Предстоит период столь же эпохальный, каким в свое время стали 1940-е для Великобритании или 1991 год для России.

В отличие от двух минувших мировых войн нынешние соперники не вызывают сверхдержаву на прямое противостояние - по крайней мере, пока. При этом американская гегемония косвенно оказалась перед вызовом: соперники обкусывают ее империю с краев, нацелившись на более слабые государства-сателлиты. Они убеждены, что нынешней Америке не хватит ни логистического потенциала, ни внутриполитической стабильности, чтобы навязать миру свой порядок. В 1990-е и 2000-е годы, на пике своего однополярного периода, США сделали почти весь остальной мир своим сателлитом. Тогда они щедро выписывали предъявителям чеки по обеспечению безопасности, которые теперь обналичивают с величайшим трудом: как и банкротство, упадок наступает вначале постепенно, а затем сразу (фраза о банкротстве стала крылатой благодаря роману Хемингуэя "Фиеста", - прим. ИноСМИ). Сквозной темой 2024 года, как и уходящего 2023 года, будет имперское перенапряжение, ускоряющее конец глобального господства. От Красного моря до Донбасса, от джунглей Южной Америки до Дальнего Востока - американские службы безопасности судорожно тушат местные возгорания, которые грозят перерасти во всемирный пожар.

Однако, как бы плохи ни были дела, они всегда могут пойти еще хуже. Возможно, мы поторопились и забыли, что всего полгода назад, сразу после стремительного и неожиданного мятежа Пригожина, российские службы безопасности горячо и во всеуслышание обсуждали целесообразность ядерного удара - или по Украине в качестве предостережения Западу, или напрямую по самому Западу. Ощущение кризиса, как глобального, так и внутреннего, настолько плотно вошло в повседневность, что опаснейшая ядерная эскалация со времен холодной войны прошла практически незамеченной. Мы должны быть благодарны, что этот момент прошел, однако само по себе это свидетельство ослабления глобальных позиций Америки. Краткая вспышка ядерной тревоги пришлась на момент, когда Кремль столкнулся одновременно с беспрецедентной угрозой изнутри и риском поражения на поле боя в преддверии долгожданного летнего контрнаступления ВСУ. Но контрнаступление, как мы теперь знаем, перевернуло все ожидания и обернулось для Украины болезненным провалом. За снижение риска ядерной войны Киеву предстоит заплатить высочайшую цену.

Словно в непостижимой шахматной партии, линии фронта на Украине в этом году почти не изменились - зато полностью поменялись ожидания. Год назад все сходились в том, что спецоперация сама по себе уже стала для Путина стратегическим поражением: его армии оказались неожиданно слабы и неэффективны на поле боя и рассыпались под натиском ВСУ на северо-востоке осенью 2022 года. Альянс НАТО не только не развалился из-за внутренних разногласий, но и обрел новую цель: сплотиться против российской угрозы и направить огромное количество уже имеющейся и еще только запланированной военной техники ради военной победы Украины. Это ощущение триумфа давно минуло. Обещанный Западом скачок в производстве боеприпасов ради победы так и не состоялся, а Россия не только перевела экономику на военные рельсы, но и ответила на западные санкции захватом западных компаний. Результат оказался прямо противоположным ожиданиям: Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум. Запад придал России тот самый военный стимул, на который рассчитывал сам. В итоге Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее.

В 2023 году Киев и его западные покровители сделали ставку на успешное завершение конфликта с помощью единственного бронетанкового удара на юго-востоке страны. Предполагалось, что он пробьет оборонительные линии России и поставит под угрозу ее контроль над Крымом и побережьем Черного моря, после чего посрамленный Путин непременно начнет мирные переговоры. Однако эта авантюра провалилась, и теперь прямого пути к победе в смелом определении, принятом Зеленским на более оживленном этапе конфликта, нет и не предвидится. Вдоль северной границы и за нынешней линией фронта на востоке украинские войска спешно возводят оборонительные рубежи, надеясь ослабить крепнущую наступательную мощь России точно так же, как российские укрепления еще недавно уничтожали бронетанковые бригады ВСУ, сформированные и обученные под эгидой НАТО. "Стальная гора" из оружия, щедро пожертвованного Западом, уже не повторится. Волна энтузиастов-добровольцев на фронт схлынула и сменилась строптивыми призывниками, а Киев планирует мобилизовать полмиллиона человек только для того, чтобы держать оборону.

Когда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмел чересчур оптимистичные прогнозы Зеленского об окончании боевых действий и охарактеризовал нынешнее положение дел как "патовую ситуацию", это выявило в Киеве ширящийся внутриполитический раскол. Но суровая реальность такова, что теперь инициатива перешла к России, а Украине остается лишь заводить боевые действия в тупик в расчете на мирные переговоры, которые сегодня представляются чуть ли не победой. Но в сложившейся ситуации Москва уверена в своих силах и не проявляет к ним интереса, если только Украина не пойдет на территориальные и политические уступки, - а это, в свою очередь, равносильно капитуляции. Одно то, что старшие советники Зеленского рассматривают в качестве пути к победе свержение Путина, раскрывает истинный масштаб нависшей над Киевом угрозы. Если же не рассчитывать на чудесное спасение в виде переворота в Кремле, то задача Украины на 2024 год будет состоять в том, чтобы удержать нынешние оборонительные линии, ослабить наступательную мощь России быстрее, чем та успеет восполнить потери в личном составе и технике, а также сохранить желанное политическое единство в Киеве, чтобы свести конфликт к наименее болезненному исходу. Из всего этого проблематичнее всего, пожалуй, как раз последнее.

И если Киев еще барахтается, то гегемон уже теряет к нему интерес. Соединенные Штаты в очередной раз отвлеклись на Ближний Восток, где завязли на несколько десятилетий и растратили массу ресурсов. Израиль зависит от Вашингтона как в дипломатическом, так и в военном отношении, но на карательной войне Нетаньяху в секторе Газа это никак не сказалось. Послы США упрашивают Израиль поумерить военный пыл, но Нетаньяху тут же клянется расширить боевые действия. Американские планировщики и стратеги обеспокоены истощением своих драгоценных арсеналов из-за Украины - Израиль же расстреливает пожертвованные Соединенными Штатами снаряды с угрожающей скоростью. Пока Вашингтон не нарастит производство боеприпасов и не пополнит свой арсенал, - а на это могут уйти годы, - каждый снаряд, выпущенный по Газе или по востоку Украины, ослабляет сдерживающую мощь Америки. В итоге это чревато снарядным голодом, поскольку имеющихся ресурсов может и не хватить для исполнения военных обязательств США по всему миру. Этот дефицит дает соперникам Америки редкую и неожиданную возможность бросить сверхдержаве прямой вызов - зная, что вести высокоинтенсивную войну любой продолжительности ей будет очень тяжело.

Но если производственная логика вкупе с дипломатической изоляцией и внутренним возмущением войной в Газе вынуждают Соединенные Штаты добиваться скорого разрешения конфликта, то событийная логика, напротив, сулит дальнейшую эскалацию. Риск, что конфликт перекинется на Ливан, ничуть не уменьшился - наоборот, Израиль всячески напрягает поводок, чтобы развернуть полномасштабную войну и на северных рубежах, поскольку тысячи мирных израильтян уже покинули свои дома из-за артиллерийских перестрелок с "Хезболлой". При этом блокада судоходства в Красном море со стороны йеменского движения хуситов показала, что западные страны несут прямые издержки за ширящуюся поддержку Израиля, а региональные державы все увереннее бросают прямой вызов США.

Хуситы триумфально пережили многолетнюю войну с Саудовской Аравией, гибельную для гражданского населения Йемена. В ходе своей кампании саудовские силы активно применяли американские самолеты, бомбы и разведывательную поддержку США, но на поле боя так и не преуспели. По сравнению с этим риск кратковременных карательных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов наверняка покажется хуситам вполне приемлемым. Зная, что у Америки нет желания встревать в обширный конфликт, который как внутри страны, так и на международной арене сочтут поддержкой Израиля, хуситы осмелели и готовы напрямую атаковать американские военно-морские конвои. Кампания Израиля в секторе Газа настолько ядовита с политической точки зрения, что даже ближайшие союзники Америки по НАТО предпочитают держаться на расстоянии от попыток Вашингтона обеспечить безопасность в Красном море. При этом в результате ошибочной закупочной политики ВМС США с трудом мобилизуют ресурсы для обеспечения безопасности торговых путей - к чему, собственно, и сводится основная функция глобальной империи. Поскольку США увиливают от прямой борьбы даже с "Хезболлой" или хуситами, то перспектива удара по Ирану (а это считалось чересчур амбициозной целью даже на пике американского могущества) крайне маловероятна, что, в свою очередь, только поднимает аппетит Тегерана к дальнейшему риску. Соединенные Штаты не только перегружены и изнашивают свои корабли непомерными миссиями, но и расписались в своей зависимости от более слабых союзников, не горящих желанием помогать. В результате в Красном море мы наблюдаем прелюдию к тому, как себя покажет Америка в будущем Тихоокеанском конфликте: и кого-кого, а Китай это очень воодушевит.

Словно израненный мамонт, ослабленный чередой копейных уколов, гегемон зашатался на мировой арене, истекая кровью. Хотя Америка по-прежнему сильнее всех соперников по отдельности, она не выдержит одновременно три крупных конфликта против могущественных региональных соперников. Для этого понадобится мобилизация, немыслимая при нынешнем политическом раскладе. На пике своего могущества, когда соперники Америки сидели присмирелые и разобщенные, США взвалили на себя бремя глобальной безопасности. В ту пору это казалось весьма легко достижимым, но в перспективе это истощило необходимую промышленную базу. США сделали неправильный выбор, который теперь трудно откатить назад. В результате Америка уже перешла в оборонительный режим в попытке отстоять свои достижения лучших времен против возрождающихся соперников и отложить грандиозный передел глобальной политики на максимально поздний срок. Однако, в отличие от России, Ирана или Китая, демократическая система Америки стимулирует краткосрочное планирование и предлагает лидерам возможность переложить ответственность за провал на соперников в виде следующей администрации. Администрация Байдена уже лишилась политической власти и движется к практически неминуемому политическому поражению в 2024 году. Она такая же утомленная и рассеянная, как и геронтократ у ее руля.

На более раннем этапе американской истории считалось само собой разумеющимся, что передача власти будет происходить гладко, обеспечивая должную преемственность в поддержании стратегических целей империи. В 2024 году на такую преемственность рассчитывать не приходится. Оба прошлых предвыборных цикла в США были отмечены серьезнейшими волнами гражданских беспорядков и политической нестабильности за последние десятилетия. Обе партии и их фракции внутри бюрократического аппарата оспаривают легитимность друг друга, опираясь на легковозбудимых граждан, которых превратила в радикалов ручная пресса, выступающая в качестве партийного оружия. В будущем году Америку наверняка потрясет изнутри невиданный доселе политический разлад, а остальной мир замрет в тени усобиц за имперский трон.

Битва за власть в Вашингтоне решит не только судьбу Украины, но и всего альянса НАТО. У Нетаньяху в год выборов в Америке есть стимул затянуть свою войну еще дольше или даже расширить ее до масштабов регионального конфликта, рискнув будущей безопасностью Израиля в расчете на то, что новая республиканская администрация окажется более благосклонной. Для Ирана, "Хезболлы" и хуситов закат осторожной администрации Байдена, стремящейся избежать масштабного ближневосточного конфликта, представляет собой величайшую возможность для эскалации. Для Китая, выжидающего своего часа, чтобы нанести решающий удар, оптимальным станет момент, когда Вашингтон больше всего отвлечется на внутренние беспорядки: быть может, именно такую возможность ему предоставит грядущий сезон выборов. И упускать ее нельзя, ведь она может и не повториться. Это, в свою очередь, лишь ускорит захват Тайваня.

Мир переживает опаснейший момент за несколько десятилетий, и логика событий на каждом театре сулит в предстоящий год дальнейшую эскалацию. В 2024 году напряженное внутреннее междуцарствие США войдет в резонанс с кровавой всемирной борьбой за трофеи американской империи. Прошлый 2023 год выдался тяжелым, пропитанным кровью и исполненным человеческих страданий из-за глобальных конфликтов. Но, оглядываясь назад, мы, быть может, запомним его золотой осенью нашего миропорядка, когда тревожные бури были еще далеко на горизонте. Наступающий год окажется историческим, и мы правы, страшась его приближения.

Автор статьи: Арис Руссинос (Aris Roussinos)

Источник - ИноСМИ