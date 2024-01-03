В Бейруте в результате израильского удара убит заместитель лидера ХАМАС. СМИ сообщают об эскалации

Аль-Арури был высокопоставленным чиновником в политбюро ХАМАС и, как известно, активно участвовал в его военных делах.

Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури был убит во вторник в результате удара израильского беспилотника по южному пригороду Бейрута Дахие, сообщает Аljazeera.

Аль-Арури был высокопоставленным чиновником в политбюро ХАМАС и, как известно, активно участвовал в его военных делах. Ранее он возглавлял присутствие группы на «оккупированном» Западном Берегу.

Лидеры вооруженного крыла ХАМАСа – «Бригад Кассам» Самир Финди Абу Амер и Аззам аль-Акраа Абу Аммар также были убиты, сообщил ХАМАС в сообщении на своем Telegram-канале.

Он назвал имена четырех других членов группы, которые также были убиты.

Государственное национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек и что взрыв был осуществлен израильским беспилотником.

ХАМАС заявил, что убийство аль-Арури не «подорвет продолжающееся мужественное сопротивление» в секторе Газа, где боевики палестинской группировки сражаются с израильскими наземными силами.

Главный лидер группировки Исмаил Хания осудил нападение как «террористический акт», нарушение суверенитета Ливана и расширение круга враждебности Израиля по отношению к палестинцам.

Израиль официально не признал свою причастность к взрыву. На это обстоятельство особо указал старший советник премьер-министра страны Марк Регев.

«Кто бы это ни сделал, должно быть ясно, что это не было нападением на ливанское государство. Кто бы это ни сделал, нанес хирургический удар по руководству ХАМАС», — заявил Регев в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил убийство. В заявлении госсекретаря говорится, что атака «целится вовлечь Ливан в новую фазу конфронтации» с Израилем в то время, когда союзник ХАМАСа «Хезболла» ведет ежедневную перестрелку через границу с израильскими силами на севере Израиля, говорится в заявлении.

«Опасная эскалация»

Ведущая репортаж из Бейрута Зейна Ходр из «Аль-Джазиры» сообщила, что после нападения в столице Ливана возникла «паника».

«Целевые убийства заставили многих людей здесь, в столице, почувствовать, что этот конфликт может расшириться и обостриться, и теперь все внимание обращено на реакцию «Хезболлы», - сказала Ходр.

Иран, который поддерживает как ХАМАС, так и «Хезболлу», заявил, что убийство аль-Арури вызовет еще большее сопротивление Израилю, сообщают его государственные СМИ.

«Кровь мученика, несомненно, вызовет новый всплеск сопротивления и мотивацию к борьбе против сионистских оккупантов не только в Палестине, но и в регионе и среди всех искателей свободы во всем мире», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

Канаани также осудил нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана.

Нетаньяху угрожал убить аль-Арури задолго до последнего нападения Израиля на осажденный сектор Газа.

Израильский политолог Акива Эльдар заявил телеканалу «Аль-Джазира», что убийство было столь необходимым успехом Нетаньяху.

Директор по исследованиям Арабского центра в Вашингтоне Имад Харб, согласился, заявив, что Израиль осуществил атаку в поисках того, что стало недостижимой победой.

«Пока израильтяне не смогли назвать победу в Газе, поэтому убийство лидеров ХАМАС — это отчасти то, что они все равно хотели сделать», — сказал он «Аль-Джазире». «Это достижение для израильской армии и израильских политиков».

С тех пор как 8 октября израильские силы и «Хезболла» начали перестрелку на ливано-израильской границе, боевые действия в основном сосредоточились на расстоянии нескольких километров внутри каждой страны. Однако несколько раз израильские ВВС наносили удары по позициям «Хезболлы» в глубине Ливана.

Харб заявил, что убийство аль-Арури является «опасной эскалацией», поскольку оно произошло в зоне действий «Хезболлы», вдали от границы.

Харб предсказал, что «Хезболла», скорее всего, усилит нападения на Израиль в ответ на убийство, но не допустит эскалации конфликта в полномасштабную войну.

Тем временем в мечетях Аруры, родного города убитого лидера ХАМАС на Западном Берегу, палестинцы собрались, чтобы оплакать смерть аль-Арури.

Протесты и собрания также прошли в Рамалле и нескольких близлежащих городах, таких как Дейр-Каддис.

57-летний Аль-Арури был заместителем руководителя политического бюро ХАМАС и одним из основателей вооруженного крыла группировки «Бригады Кассам».

Он жил в изгнании в Ливане, проведя 15 лет в израильской тюрьме. Перед началом войны 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал убить его, пишет «Аль-Джазира».

В последние недели аль-Арури взял на себя роль представителя группировки и в прошлом месяце сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что ХАМАС не будет обсуждать сделку по обмену пленников, которых группа удерживает, до окончания войны в секторе Газа.

В 2015 году США назвали аль-Арури «глобальным террористом» и назначили вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за любую информацию о нем.

CentralAsia (CA)