Известный актер Джеки Чан экстренно госпитализирован. Состояние критическое

Ему 69 лет.

Легендарный китайский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан был госпитализирован в больницу «Линь Шань» в Шанхае 25 декабря. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По некоторым данным, врачи оценивают состояние актера как критическое и оказывают ему всю необходимую помощь. Ему 69 лет.

Как отмечают в СМИ, все новости о госпитализации Джеки Чана активно удаляются из китайских социальных сетей, а аккаунты, которые об этом сообщают, — блокируются.

На данный момент официальной информации о состоянии мастера боевых искусств нет, родные и друзья Джеки Чана также не комментируют его здоровье.

Также есть информация, что во время съемок на Балканах актер получил тяжелую черепную мозговую травму и перенес сложную операцию. У него были проблемы с подвижностью.



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