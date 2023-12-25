В Санкт-Петербурге задержали двух подростков, нападавших на дворников-мигрантов

Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в Telegram-канале.

Двух 16-летних подростков задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в нападении на дворников, большинство из которых были мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в декабре сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли в соцсетях видео с нападениями на людей. Следователи возбудили дело по статье 213 "Хулиганство" УК РФ.

23 декабря правоохранители задержали двух подростков 16 лет. "Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря", - сказано в публикации.

Известно, что пострадали пять сотрудников коммунальной службы: трое мужчин и две женщины. Все они, за исключением одной пострадавшей, являются выходцами из стран ближнего зарубежья. Расследование продолжается.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на источник пишет, что дома у задержанных нашли два газовых баллончика и "пусковое трехзарядное устройство, на каждом из зарядов черным маркером был нанесен символ свастики".



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