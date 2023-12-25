Отсидевшего почти 50 лет за убийство признали невиновным

Мужчину окончательно признали невиновным 19 декабря.

Суд в американском штате Оклахома оправдал мужчину, который просидел в тюрьме почти 50 лет по обвинению в убийстве, передает NBC News.

71-летний Глинн Симмонс провел в заключении 48 лет, один месяц и 18 дней с момента вынесения приговора. По данным телеканала, этот случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения в США по обвинению, которое в результате было снято.

Мужчину окончательно признали невиновным 19 декабря. Его освободили еще в июле 2023 года, после того как прокуроры согласились с тем, что ключевые доказательства по делу не были переданы его адвокатам.

"На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму, не было совершено Симмонсом", - говорится в решении суда.

Итоговый вердикт суда осужденный назвал уроком "стойкости и упорства". "Это урок стойкости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что этого (оправдательного приговора) не может произойти, потому что это действительно может случиться", - приводит слова мужчины New York Post.

Американец был осужден за произошедшее в 1974 году убийство Кэролин Сью Роджерс в винном магазине города Эдмонд. Сам мужчина настаивал на своей невиновности, утверждая, что в момент убийства он находился в Луизиане.

Изначально Симмонса и другого обвиняемого, Дона Робертса, приговорили к смертной казни, однако в 1977 году казнь заменили на пожизненное заключение. Робертс был условно-досрочно освобожден в 2008 году.

Теперь у Симмонса есть право претендовать на компенсацию от штата в размере до 175 тысяч долларов.



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