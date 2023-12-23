США готовы отключать банки от своей финансовой системы за нарушение санкций против России

Источник CNN в администрации президента пояснил, что этот указ позволит США бороться с институтами, помогающими России обходить санкции, более "точечно".

Президент США Джо Байден подпишет указ, который позволит американским властям вводить ограничения в отношении иностранных финансовых институтов, помогающих России обходить санкции, сообщают Financial Times и CNN.

Предполагается, что Байден подпишет указ 22 декабря. Источник CNN в администрации президента пояснил, что этот указ позволит США бороться с институтами, помогающими России обходить санкции, более "точечно".

"Финансовые учреждения, которые продолжают обрабатывать транзакции в Россию, должны сделать выбор: остановить все транзакции от клиентов, поставляющих критически важные товары, или убедиться, что эти товары не приносят пользу российской военной машине. В противном случае они рискуют потерять доступ к финансовой системе США", - написал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в колонке Financial Times.

Издание отмечает, что ответственность за содействие в обходе санкций грозит банкам независимо от того, знали ли они, что работали с компаниями, находящимися под санкциями, или нет.

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что цель указа - "создание новых и мощных инструментов против российской военной машины", которыми власти США "без колебаний" воспользуются. "Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия, чтобы убедиться, что они не выступают пособниками в обходе и уклонении [от санкций]", - заявила она.

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