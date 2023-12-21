Суд в Москве оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей

Этот штраф стал третьим оборотным штрафом, назначенным Google в РФ за неудаление запрещенного и недостоверного контента.

Суд в Москве оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей за отказ удалить недостоверную информацию о "специальной военной операции" в Украине, а также запрещенной в России контент.

"Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. Рублей", - огласил решение судья, слова которого приводят российские СМИ.

Поводом для протокола в отношении Google послужили ролики на YouTube, в которых, в частности, была размещена информация о потерях армии России в ходе "спецоперации" в Украине, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Кроме этого, в роликах присутствовал контент, связанный с запрещенной в России пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Роскомнадзор направил компании повторное уведомление о необходимости удалить эти видеоматериалы, однако этого сделано не было.

Этот штраф стал третьим оборотным штрафом, назначенным Google в РФ за неудаление запрещенного и недостоверного контента.

Источник: ИА "Анадолу"





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