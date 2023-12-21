ООН приняла резолюцию по борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии

Об этом сообщают «Новости ООН».

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Центральная Азия перед лицом экологических проблем: укрепление региональной солидарности во имя устойчивого развития и процветания». Об этом сообщают «Новости ООН».

В документе подтверждается, что изменение климата является одной из наиболее сложных проблем современности и создает серьезные трудности на пути устойчивого развития всех стран.

В резолюции особо отмечается важность укрепления регионального сотрудничества для решения экологических проблем в Центральной Азии, включая регион Приаралья, и содействия социально-экономическому развитию и принятию мер по адаптации к изменению климата.

Авторы резолюции напоминают, что главы государств Центральной Азии приняли ранее региональную программу «Зеленая повестка дня для Центральной Азии», направленную на содействие устойчивому развитию.

Подчеркивается также важная роль новых и новаторских технологий и передовой практики в борьбе с опустыниванием, засухой и песчаными и пыльными бурями в Центральной Азии.

Резолюция призывает страны Центральной Азии и всего мира, а также все заинтересованные стороны активизировать усилия по охране горных экосистем и сохранению ледников.

В документе предлагается также укреплять научно-технологический потенциал стран Центральной Азии для содействия развитию устойчивого сельского хозяйства, рациональному использованию водных ресурсов, переработке отходов, обеспечению энергоэффективности, развитию устойчивого туризма, созданию «умных» городов и устойчивого транспорта.

Резолюция была предложена Узбекистаном в соавторстве с 35 государствами — членами ООН из всех регионов мира. Среди них — все страны Центральной Азии, Армения, Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Венесуэла, Китай, Египет, Индонезия, Иордания, Германия, Швейцария, Малайзия, Никарагуа, Сингапур, Турция, Парагвай и другие.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/282693/