Назарбаев приезжал в Москву для «частной встречи» с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приезжал в российскую столицу, где встретился с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Как заявил Песков, встреча носила частный характер. «Он [Назарбаев], действительно, был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом», - сказал Песков.

Пресс-секретаря Кремля не раскрыл содержания встречи и ее целей. По словам Пескова, Назарбаев находился в российской столице в минувшие выходные.

В официальных каналах бывшего президента Казахстана о поездке в Москву и о встрече с Путиным не упоминается.

Казахстанское издание Ulysmedia отметило ранее, что неофициальная встреча Путина с Назарбаевым состоялась 19 декабря и была инициирована экс-президентом. 18 декабря российские telegram-каналы писали, что Назарбаев прилетел в Москву и что планируется встреча с российским главой.

Нурслутан Назарбаев, добровольная отставка которого в 2019 году воспринималась как номинальная, после январских событий 2022 года редко появлялся на публике. Существует мнение, что Назарбаев утратил былые позиции вслед за кровопролитными январскими событиями. На прошлой неделе стало известно об участии экс-президента в заседании созданного им дискуссионного клуба в Астане.

В начале этого месяца вышла книга Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе», где одна из глав посвящена российскому президенту. Назарбаев в ней охарактеризовал Путина как «человека слова и дела» и фактически повторил риторику российского президента по отношению к расширению НАТО. В частности, Назарбаев отметил, что последний советский лидер Михаил Горбачёв «не задокументировал на бумаге обещания о том, что НАТО не будет продвигаться на восток» и заявил, что Запад «очень легко отошёл от этого устного обещания».

«Ведомости» отмечают, что предыдущая очная встреча Путина с бывшим президентом Казахстана проходила в Москве в июне прошлого года — вскоре после референдума в Казахстане, по итогам которого из Основного закона были удалены все упоминания первого президента и прописанные привилегии. Как писала «Независимая газета» со ссылкой на мнения экспертов, Назарбаев тогда приезжал в Москву c целью «заручиться поддержкой российского главы в вопросе личных гарантий».