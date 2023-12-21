Израиль предложил приостановить боевые действия на неделю

Как отмечает издание, предложение было сделано через катарских посредников.

Израиль предложил палестинской группировке ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, приостановить боевые действия в секторе Газа на неделю в обмен на примерно 40 заложников. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, предложение было сделано через катарских посредников. В рамках сделки израильские власти рассчитывают освободить около 40 человек, в том числе женщин, мужчин старше 60 лет и тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Израиль также предположил, что может освободить палестинских заключенных, осужденных за более тяжкие преступления, чем те, кого освобождали во время первого перемирия.

По словам источников издания, во время переговоров премьер Катара озвучил позицию ХАМАС по поводу перемирия, согласно которой Израиль должен прекратить свои атаки, прежде чем начнутся переговоры о заложниках.

Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа ответил на это, что если ХАМАС хочет прекратить войну, то должен сложить оружие и выдать Израилю своих лидеров в секторе Газа, ответственных за нападение 7 октября.

В ходе нападения боевиков ХАМАС на Израиль были убиты более 1200 израильтян, подавляющее большинство из них мирные жители. 240 человек были взяты в заложники.

В рамках предыдущей сделки, заключенной в конце ноября, боевики ХАМАС освободили 105 заложников.

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