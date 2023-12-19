Минздрав опроверг распространение COVID-Омикрон XBB в Таджикистане

Бишкек, "Саясат.kg". Однако в Минздраве говорят, что сейчас в стране циркулируют тяжелые респираторные заболевания, а опасный вирус не зарегистрирован.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщает, что новость о том, что в стране циркулирует новый тип коронавируса COVID-Омикрон XBB 1.5 не имеет под собой реальных оснований.

Вот уже несколько дней новость о регистрации нового коронавирусного заболевания COVID-Омикрон XBB в стране распространяется в WhatsApp и Telegram от имени Минздрава. Эта новость встревожила жителей и очень быстро распространилась среди населения.

Однако в Минздраве говорят, что сейчас в стране циркулируют тяжелые респираторные заболевания, а опасный вирус не зарегистрирован.

"В этом контексте стоит отметить, что сегодня у людей, обращающихся в медицинские учреждения с симптомами тяжелых респираторных заболеваний, не диагностируется заболевание COVID-19: результаты обследований показывают, что пока никто в стране этим вирусом не заразился", - пишет Минздрав.

Напомним, в Таджикистане с 18 февраля 2022 года не выявлено ни одного случая коронавируса.

Минздрав просит граждан не верить провокационной информации, а обезопасить себя и своих близких от серьезных респираторных заболеваний, воспользовавшись рекомендациями специалистов в этой области.

Напомним, ранее душанбинцы жаловались не некое инфекционное заболевание, которое в последнее время поражает как взрослых, так и детей. Было отмечено, что по симптомам это похоже на Covid-19, так как даёт осложнения очень быстро на легкие и бронхи.

Однако Минздрав Таджикистана опроверг тогда эту информацию и отметил, что "грипп, который в настоящее время циркулирует у нас в стране, является сезонным, и нет повода для беспокойства".

ХВВ.1.5 - это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта "Омикрон", который, в свою очередь, появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - "Альфу", "Бету" и "Дельту".

"Омикрон" породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.