В Москве арестовали 73 мигрантов, участвовавших в стычке с полицейскими на рынке "Садовод"

Суд признал 51 мигранта виновным по протоколам о неповиновении требованию сотрудника полиции.

Люблинский районный суд Москвы назначил административные аресты 73 мигрантам, которые участвовали в стычке с полицейскими возле столичного рынка "Садовод".

Об этом заявили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Ранее сообщалось о задержании силовиками более 80 участников инцидента.

Суд признал 51 мигранта виновным по протоколам о неповиновении требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

Еще 22 задержанных признали виновными в нарушении правил въезда в Россию или пребывания в стране (части 3 и 3.1 статьи 18.8 КоАП). Их направили в центр временного содержания иностранных граждан.

Инцидент на рынке "Садовод" произошел вечером 15 декабря. Участковый остановил 21-летнего гражданина Таджикистана Сухроба Юсупова для проверки документов на улице Верхние поля. По данным телеграм-канала "Осторожно, Москва", Юсупов отказался это сделать и попытался скрыться, протащив полицейского по дороге, а затем вышел из машины и ударил его.

В полиции заявили, что во время задержания у таджикистанца случился, предположительно, эпилептический припадок. "В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от задержанного, повредив служебный автомобиль путем пореза колеса. На место прибыли дополнительные наряды полиции", – говорится в сообщении управления МВД. Полицейские, пишет "Осторожно, Москва", сделали два предупредительных выстрела в воздух.

Cотрудник полиции, остановивший мигранта, как сообщается, в медицинское учреждение не обращался и продолжил несение службы.

В отношении 21-летнего таджикистанца возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 319 УК ("Оскорбление представителя власти"). Люблинский суд отправил его в СИЗО на два месяца. Он вину не признал.