Путин намерен встретиться с главами стран СНГ в конце декабря

Бишкек, "Саясат.kg". Как сообщал в конце ноября генсек СНГ Сергей Лебедев, неформальный саммит пройдет 26 декабря в Петербурге.

Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

"Просил бы вас передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", — сказал президент в своем обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Путин напомнил, что 1 января председательство в объединении переходит к России, планируется продолжать и развивать практику проведения совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки.

"Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение", — добавил президент.

Кроме того, в ходе своего председательства Россия уделит особое внимание вопросу сбережения русского языка.

Как сообщал в конце ноября генсек СНГ Сергей Лебедев, неформальный саммит пройдет 26 декабря в Петербурге. Такая встреча стала уже традиционной. По словам Лебедева, Путин пригласил своих коллег на саммит, чтобы "пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями".