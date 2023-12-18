В Москве после стычки с полицейскими задержали более 80 мигрантов

В Москве после стычки с полицейскими на рынке «Садовод» задержаны 82 человека, сообщает управление МВД по городу Москва. Возбуждены уголовные дела.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Участковый остановил 21-летнего гражданина Таджикистана Сухроба Юсупова для проверки документов на улице Верхние поля. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», Юсупов отказался это сделать и попытался скрыться, протащив полицейского по дороге, а затем вышел из машины и ударил его.

О произошедшем на московском рынке инциденте Радио Озоди ранним утром 16 декабря сообщили пользователи вебсайта – таджикистанцы, работающие на рынке «Садовод». В частности, по рассказам некоторых очевидцев и видео-записям, которые были присланы Радио Озоди, инцидент действительно произошел с участием водителя такси из Таджикистана. По словам одного собеседника, пожелавшего не публиковать его имя, на самом деле полиция применила к пытавшемуся сбежать таксисту электрошокер.

«Вчера полицейские хотели остановить таксиста-таджика. Он не остановился и отъехал. Им удалось его остановить и один из полицейских применил электрошокер, отчего тот лишился чувств. Когда таджики увидев это стали возмущаться, они пригласили дополнительные силы», сказал очевидец в беседе с Радио Озоди.

По его словам, парень так в беспамятстве пролежал несколько часов и лишь после этого они отвезли его в больницу. На рынок, по его словам, приезжали сотрудники милиции ОМВД района Капотня, у которых давние дружественные отношения с руководством рынка.

В полиции же заявили, что во время задержания у таджикистанца случился предположительно эпилептический припадок. «В момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от задержанного, повредив служебный автомобиль путем пореза колеса. На место прибыли дополнительные наряды полиции», – говорится в сообщении управления МВД. Полицейские, пишет «Осторожно, Москва», сделали два предупредительных выстрела в воздух.

Cотрудник полиции, остановивший мигранта, как сообщается, в медицинское учреждение не обращался и продолжил несение службы.

В отношении 21-летнего таджикистанца возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 УК («Оскорбление представителя власти»). Люблинский суд отправил его в СИЗО на два месяца. Он вину не признал.

Кроме того, возбуждено дело по статье 213 УК («Хулиганство»). В полиции ранее сообщали, что в отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить и привлечь к ответственности «всех причастных к совершению противоправных действий и выяснить правомерность их пребывания» на территории России.



