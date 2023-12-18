Путин: у России "нет интереса" воевать со странами НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что у России "совершенно нет резона" и "интереса" воевать со странами НАТО.

В беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, отрывки из которой публикуют российские телеграм-каналы утром в воскресенье, Путин отреагировал на недавние слова президента США Джо Байдена о том, что в случае нанесения поражения Украине Россия может напасть на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова "чушью", сказав при этом, что и Байден, по его мнению, это понимает.

"У России нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО", – сказал Путин. По его словам, Россия "заинтересована в развитии отношений" со странами НАТО. При этом саму организацию он назвал "задним двором" США. Он также посетовал на вступление в НАТО Финляндии, сказав, что у этой страны в отношениях с Россией "проблем не было", а теперь они будут, поскольку Россия сконцентрирует у границ с Финляндией "определённые воинские подразделения".

Путин также вновь обвинил руководство стран Запада в стремлении "развалить Россию". По его словам, раньше он был наивным и не верил в такие планы, но потом "абсолютно на сто процентов убедился", что после распада Советского Союза страны Запада хотели "доразвалить" и Россию: "как предлагал известный политический деятель США Бжезинский, разделить на пять частей, и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы".

Байден выдвинул аргумент о том, что в будущем Россия может напасть на союзников США по НАТО, 6 декабря в выступлении, посвящённом поддержке Украины. Президент США обратился к Конгрессу с просьбой одобрить запрос администрации на продолжение помощи этой стране, указав в том числе на то, что если Путин "продолжит продвигаться", то после Украины "атакует союзников по НАТО". "Если Путин нападет на союзника [США] по НАТО... что ж, мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками", – заявил, в частности, Байден.