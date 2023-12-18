В России иностранцев будут содержать в спецучреждениях не более 90 дней с момента вынесения постановления о выдворении

Он составит не более 90 дней с момента вынесения постановления о выдворении.

Госдума приняла закон, устанавливающий максимальный срок содержания в специальных учреждениях для выдворяемых из страны иностранцев и лиц без гражданства.

Он составит не более 90 дней с момента вынесения постановления о выдворении.

Для внесения изменений в законодательство в кодекс об административных правонарушениях будет добавлена новая статья.

Срок содержания в спецучреждении может быть продлен судьей не более чем на 90 суток по ходатайству судебного пристава-исполнителя или уполномоченного должностного лица органа внутренних дел в случае, если человека невозможно выдворить. Ходатайство должно быть рассмотрено в течение пяти дней со дня его поступления. Иностранцы и лица без гражданства также могут попросить суд проверить законность и обоснованность содержания в спецучреждении.

В случае, если суд сочтет выдворение чрезмерным ограничением, человеку может быть назначен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов. Это будет касаться и ситуаций, в которых ни одно государство не готово принять человека без гражданства.

Также постановление о выдворении может быть пересмотрено, если человек получает временное удостоверение либо получает или претендует на получение статуса беженца.

В России продолжают принимать законы, направленные на усложнение жизни для иностранцев, находящихся внутри страны. Двумя днями ранее Госдума приняла закон о выплате материнского капитала только на ребенка с российским гражданством по рождению. У родителей также должно быть гражданство России на момент рождения ребенка.