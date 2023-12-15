Кому – икра, кому – макароны: каким будет новогодний стол для казахстанцев

Накануне Нового года казахстанцы, как правило, начинают скупать на рынках и в супермаркетах все подряд.

С одной стороны, стремясь понаряднее и вкуснее накрыть новогодний стол, с другой – по привычке остерегаясь очередного витка цен. Случится ли он?

В этом вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Новый год зачастую влетает гражданам в копеечку - как правило, на продукты для стола в этот праздник экономить не принято. А длинные очереди в последние дни декабря – уже некая традиция, без которой не обходится, кажется, ни один праздник, а новогодние – особенно. Стоит ли ожидать очередного роста цен и накануне предстоящих новогодних дней? Как ни странно, мнения казахстанских экспертов в данном случае разделились.

Так, по мнению главного научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Вячеслава Додонова, которым он поделился в Сети, "цены будут расти на ряд продуктов и товаров".

- Подорожает все самое употребляемое – мясо, молочные продукты, поднимутся цены и на фрукты. Хочу отметить, что всплеск цен перед Новым годом происходит не только из-за того, что увеличивается спрос на какие-то товары. Ведь торговые центры обычно предвидят этот ажиотажный спрос и заранее закупают объем продуктов. В этом смысле со стороны предложений не должно быть особых изменений, - заявил он.

Так что, возможно, и правда, стоит подумать о более ранней закупке как продуктов, так и необходимых товаров, иначе "можно остаться без продуктов и денег в январе 2024 года".

При этом любопытно, что не далее как в ноябре о сезонном повышении цен в республике на продукты питания в кулуарах Мажилиса парламента РК сообщал и министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, по словам которого, "сезонное повышение цен, в том числе и к Новому году, имеет место, и оно неизбежно".

- Основные позиции, по которым ожидается рост цен - это яйцо, мука, мясо говядины, мясо птицы и рис, - подчеркнул министр, пообещав в то же время, что "ближе к лету продукты питания дешевеют, тогда как, вследствие сбора нового урожая, в Казахстане уже подешевели растительное масло, сахар и гречневая крупа".

Того же мнения придерживался и вице-премьер Серик Жумангарин, который все-таки не исключил рост цен на некоторые товары накануне Нового года. О чем и заявил в ходе брифинга во время очередного заседания правительства, подчеркнув, что "Казахстан живет в условиях открытого рынка, и общемировые тенденции в виде растущей инфляции на него также действуют".

- Однозначно, многократного повышения цен ожидать не стоит. Общемировая тенденция такова, что все страны практически "гайки закручивают" в рамках монетарной политики. Все борются с инфляцией. Во всех странах инфляция сверх ожиданий. Мы не исключение. Но галопирующей инфляции не будет. В разы цены больше не будут (расти), для этого все условия созданы, - сообщил он полтора месяца назад. Добавив, что "19 товаров из списка социально значимых будут под особым контролем государства, и цены на них расти однозначно не будут, тем более, что в Казахстане до августа 2024 года хватит запасов картофеля и других популярных овощей". Поэтому "расти в цене они точно не будут".

Однако недавнее предложение правительства о том, чтобы перестать сдерживать цены на эти самые 19 позиций социально значимых товаров, в корне противоречит заявлению вице-премьера. Впрочем, это тема отдельного разговора.

А пока что, наверное, можно попробовать утешить казахстанцев предновогодним прогнозом экономиста Расула Рысмамбетова, которым он поделился с Caravan.kz.

- Я не думаю, что к Новому году будет наблюдаться рост цен. Наоборот, можно ожидать, что к новогодним праздникам цены могут быть снижены. Как правило, это происходит из-за большого объема покупок. Например, с 20 по 26 декабря, даже если расценки на продукты будут высокими, то ближе к Новому году они станут ниже – торговые сети будут стремиться избавиться от излишков. Так что вот такая динамика.

А вот что подорожает в первую очередь в январе…Это, конечно же, продукты питания, так как в их стоимость входит еще и стоимость хранения.

Поэтому вырасти в цене могут даже товары длительного хранения, например, пшеница. С другой стороны, это сезонное удорожание, так что пока ничего необычного в этом не вижу. Хотя потребителям придется ввести режим экономии, который, в общем-то, и без того зачастую наблюдается в начале каждого следующего года. Но вот во сколько может обойтись казахстанцам, даже в среднем, новогодний стол – точно сказать не получится. Потому что – кому икра, а кому – макароны.., - заключил эксперт.

Астана

Автор: Ольга Шишанова

Источник - Караван