Заболеваемость корью среди детей в Европе и ЦА достигла рекордной отметки – данные ЮНИСЕФ

Данные также указывают, что с октября по ноябрь этого года уровень заболеваемости корью в Европе и Центральной Азии почти удвоился.

Заболеваемость корью в Европе и Центральной Азии в этом году выросла на 3000 процентов по сравнению с прошлым годом. Такие данные представил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным организации, с января по 5 декабря 2023 года в Европе и Центральной Азии зарегистрирован 30 601 подтвержденный случай кори по сравнению с 909 в течение 2022 года. Это, как поясняют в ЮНИСЕФ, значит, что количество случаев заболевания, которое можно предотвратить с помощью вакцин, увеличилось на 3266 процентов.

Данные также указывают, что с октября по ноябрь этого года уровень заболеваемости корью в Европе и Центральной Азии почти удвоился. Ожидается, что число случаев заболевания в регионе будет продолжать расти из-за слабого иммунитета.

«Нет более явного признака снижения охвата иммунизацией, чем увеличение случаев кори. Такой резкий рост требует срочного внимания и мер общественного здравоохранения для защиты детей от этого опасного и смертельного заболевания», — сказала региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регина Де Доминичис.

Отметим, что корь оказывает разрушительное воздействие на здоровье детей, иногда приводя к фатальным последствиям. Это вызывает длительное ослабление иммунной системы детей, делая их более уязвимыми к другим инфекционным заболеваниям, включая пневмонию.

По последним имеющимся данным, самый высокий уровень случаев заболевания корью зарегистрирован в Казахстане: 69 случаев на 100 000 населения, что составляет 13 254 случая.

Кыргызстан занимает второе место по уровню заболеваемости корью: 58 случаев на 100 000 населения, что составляет 3811 случаев.

В Румынии, которая объявила на прошлой неделе о национальной вспышке, зарегистрированный показатель составляет 9,6 случаев на 100 000, что составляет 1855 случаев.

«Увеличение случаев кори связано со снижением охвата иммунизацией во всем регионе. Среди факторов, способствующих ухудшению ситуации: снижение спроса на вакцины, отчасти вызванное дезинформацией и недоверием, которое усилилось во время и после пандемии COVID-19, нарушение работы служб здравоохранения и слабость систем первичной медико-санитарной помощи», - говорится в сообщении.

Последние данные показывают, что около 931 000 детей в Европе и Центральной Азии полностью или частично не прошли плановую иммунизацию в период с 2019 по 2021 год. В Европе и Центральной Азии уровень иммунизации первой дозой против кори снизился с 96 процентов в 2019 году до 93 процентов в 2022 году. Поскольку эти дети уже переходят возраст, когда им делают плановые прививки, требуются целенаправленные усилия, чтобы получили все нужные прививки.

Чтобы охватить каждого ребенка, ЮНИСЕФ призывает страны региона:

- срочно выявить и охватить всех детей иммунизацией, особенно тех, кто пропустил прививки;

- усиление спроса на вакцины, в том числе за счет укрепления доверия;

- приоритизировать финансирование служб по иммунизации и первичной медико-санитарной помощи;

- построить устойчивые системы здравоохранения посредством инвестиций в работников здравоохранения, инноваций и местного производства.

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