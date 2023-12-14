В Думу внесён законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В Государственную Думу России внесён законопроект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране.

Это инициатива депутатов нижегородского Законодательного собрания.

По мнению депутатов, отражённому в пояснительной записке, такая мера поможет повысить рождаемость. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта говорят о безответственности молодого поколения, которое откладывает рождение детей "до получения образования, профессии, до приобретения материальных благ", а также критикуют условия проведения операций в частных клиниках.

"В медицинских организациях частной системы здравоохранения не соблюдается "неделя тишины", не проводится консультирование женщины психологом, юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки", — заявили депутаты.

Как сообщают Idel. Реалии, ранее жители Нижнего Новгорода объявили сбор подписей под открытым письмом к губернатору региона Глебу Никитину, который выступил инициатором законопроекта, с требованием не ужесточать процедуру аборта.

Изначально Никитин предложил также сократить допустимый срок для прерывания беременности с 12 до 8 недель, но от этой идеи отказались.

Идеи ограничить возможности прерывания беременности в последние месяцы много обсуждаются региональными и федеральными властями. Недавно штрафы за склонение к абортам ввели в Мордовии и Тверской области. От проведения абортов уже отказались частные клиники в Татарстане, Курской и Челябинской областях и аннексированном Крыму. В некоторых регионах ввели штрафы за "склонение к аборту".

Эксперты в области медицины и демографии возражают, что ограничение доступности абортов не приведёт в повышению рождаемости, но может повлечь за собой рост числа подпольных абортов, женской смертности и детоубийств. По их мнению, для повышения рождаемости необходимо увеличение поддержки государством семей с детьми и улучшение уровня жизни.