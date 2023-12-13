Узбекистан временно закрыл КПП из-за "наплыва мигрантов из Туркменистана"

Узбекистан временно закрыл пропускной пункт «Фарап-Алат» на границе с Туркменистаном.

В последние месяцы появились сообщения об увеличении числа людей, переезжающих из Туркменистана в Узбекистан именно через этот пропускной пункт.

По данным пресс-службы Пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, пропускной пункт «Фарап-Алат» закрыли еще 20 ноября.

В официальном заявлении говорится, что такая мера была принята в целях предотвращения распространения острых респираторных заболеваний. Точной информации о том, когда пропускной пункт возобновит работу, пока нет.

В последние месяцы наблюдается рост миграции этнических узбеков из Лебапского велаята Туркменистана в Узбекистан.

Блогер Феруз Чориев, проживающий в Алатском районе Бухарской области, говорит «Озодлику», что число приезжих из соседнего Туркменистана увеличилось после того, как власти Узбекистана упростили процедуру въезда и регистрации для иностранцев.

– Многие туркменистанцы пересекают границу по туристической визе. Дело в том, что в свободное от работы время я таксую. Несколько дней назад на КПП «Фарап-Алат» я взял двух парней. Это были врачи. Пока я вез их до центра города, мы смогли немного пообщаться. По разговору с ними стало ясно, что газ, свет и платежи за коммунальные расходы стоят у них дешевле, чем в Узбекистане, но вот продукты питания, особенно мука у них сильно подорожали, а зарплаты намного ниже, чем у нас. Туркмены приезжают к нам на заработки, их в последнее время очень прибавилось. А еще многие туркменистанцы приезжают в Самарканд и Бухару, чтобы через эти города вылететь в Россию или Турцию, – говорит Чориев.

Наблюдатели отмечают, в последнее время в Узбекистане увеличилось количество сезонных работников из соседнего Туркменистана.

– Они приезжают в Хорезм по визе с 90-дневным сроком пребывания, три месяца работают на стройках, а потом возвращаются обратно к себе домой. Они соглашаются работать за 50 долларов в месяц. Сейчас рабочих из Дашогуза вы можете встретить практически на всех стройках в Хорезме, – говорит «Озодлику» хорезмский блогер Анвар Сабиров.

При этом контрольно-пропускной пункт «Шават-Дашогуз» между Дашогузским велаятом Туркменистана и Хорезмской областью Узбекистана не закрыт. Об этом «Озодлику» сообщил сотрудник Пограничных войск Узбекистана в Хорезмской области.

– Закрыт только пограничный пункт между Лебапом и Бухарой. КПП Дашогуз-Хорезм остается открытым, – сообщил узбекский пограничник.

Как говорит «Озодлику» руководитель правозащитной организации Туркменская инициатива по правам человека и главный редактор сайта «Хроника Туркменистана» Фарид Тухбатуллин, не только нищета и низкая заработная плата, но и этническая дискриминация и репрессии в Туркменистане являются факторами, которые побуждают этнических узбеков мигрировать из страны.

– Сейчас действительно очень большое количество этнических узбеков из Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана переезжают в Узбекистан. Можно сказать, что наблюдается массовый отъезд. Многие из них сначала едут в Узбекистан по визе с 90-дневным сроком пребывания, временно живут у родственников в Хорезме или Бухаре и делают временную прописку. Затем они собирают официальные документы и легально вывозят свои семьи из Туркменистана. Они продают свои дома и насовсем переезжают в Узбекистан. Поток миграции этнических узбеков увеличился за последние шесть месяцев. Я не могу назвать точную цифру, но большое количество людей переезжает. Помимо экономических трудностей, у этнических узбеков есть и другие проблемы: для их детей нет узбекских школ, заблокированы узбекские телеканалы. В районы или махалли, в которых проживает большое количество этнических узбеков, из соседних районов переселяют туркменов и назначают их на руководящие должности. На работу тоже в первую очередь берут туркменов. В школах, общественных местах заставляют носить национальную туркменскую одежду. В таких условиях этническим меньшинствам ничего не остается, как уехать на свою историческую родину, – говорит Фарид Тухбатуллин.

Официально в Туркменистане проживает более 6,7 млн человек, из них 8-10 процентов – этнические узбеки.

Согласно официальной статистике, за январь-сентябрь 2023 года количество иммигрировавших в Узбекистан составило 168,7 тыс. человек.

Из Узбекистана в Туркменистан в основном проходят через четыре пограничных поста. Это пограничные посты «Дружба» и «Шават» в Хорезмской области, КПП «Фараб» в Алатском районе Бухары и КПП «Ходжейли» в Каракалпакстане.