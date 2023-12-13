По всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции по всему Узбекистану временно будут работать по 6 часов в сутки.

Об этом сообщает информационная служба компании "Худудгазтаминот".

Минэнерго Узбекистана на прошлой неделе заявило о принимаемых мерах по ограничению времени работы метановых заправок с целью непрерывного обеспечения населения природным газом, и они будут работать с 6:00 утра до 15:00 часов.

Но накануне, 12 декабря, компания "Худудгазтаминот" сообщила, что из-за падения давления газа на фоне роста потребления внось внесены изменения в режим работы АГНКС. На этот раз с 06:00 утра до 12:00 часов.

По данным министерства, эти меры носят временный характер и будут применяться при резком понижении температуры.

Сообщается, что данное временное ограничение введено на всей территории республики в целях одновременного обеспечения потребителей и социальных объектов природным газом.

Ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов проинформировал депутатов о мерах, принимаемых для предотвращения энергетического кризиса этой зимой, и за счет каких источников будет покрыт возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, наибольший уровень дефицита газа достигал прошлой зимой 21,6 миллиона кубометров в сутки. В 2023 году планируется восполнить дефицит газа из газохранилищ, емкость которых увеличилась с 18-20 миллионов кубических метров до 35-40 миллионов кубических метров, а также сократить поставки газа в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.