Совладелец модного дома Hermes решил завещать свое состояние садовнику

Имя человека, которому Николя Пюэш хочет завещать капитал, неизвестно.

Совладелец модного дома Hermes решил завещать свое состояние 51-летнему садовнику «из скромной марокканской семьи». Для этого миллиардер хочет его усыновить.

Николя Пюэш — один из потомков основателя Hermеs и акционер модного дома — хочет усыновить члена своей домашней обслуги, чтобы передать ему свое состояние, которое оценивают примерно в 9-10 миллиардов евро. Об этом пишет La Tribune со ссылкой на швейцарское издание La Tribune de Geneve.

Имя человека, которому Николя Пюэш хочет завещать капитал, неизвестно. Сообщается, что это «бывший разнорабочий и садовник из скромной марокканской семьи». Ему 51 год. Он женат на испанке, у них двое детей.

80-летний Николя Пюэш не женат и не имеет детей. Он владеет долей в Hermеs, равной 5,7 процента, и является крупнейшим индивидуальным акционером компании. Около 10 лет назад он поссорился с другими членами своей семьи из-за контроля над брендом Hermеs, крупную долю в котором тогда купил концерн LVMH, владеющий многими европейскими модными домами.

Николя Пюэш уже нанял команду юристов, чтобы передать наследство своему работнику. Процедура усыновления взрослого человека, через которую он хочет это сделать, в Швейцарии сложна и применяется редко, но не невозможна, отмечает La Tribune de Geneve. В случае успеха садовник получит по меньшей мере половину состояния миллиардера.

При этом по старым договоренностям состояние Николя Пюэша должно было отойти в пользу фонда Isocrates, который миллиардер создал в 2011-м для борьбы с дезинформацией, в том числе с помощью поддержки журналистских проектов. В фонде заявили, что знают о желании Николя Пюэша расторгнуть договор о наследстве и считают его необоснованным. Fortune предполагает, что миллиардеру предстоят судебные разбирательства с Isocrates.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281920/