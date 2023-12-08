Конец иллюзий. Украина уходит в глухую оборону, - Николай Сорокин

Ничего подобного со времен Второй мировой войны никто не наблюдал...

Пока лидеры западных стран пытались на разнообразных саммитах найти причины неудач ВСУ, несмотря на рекордные поставки вооружений в уходящем году, президент России подписал указ, увеличивающий штатную численность армии на 170 тыс. человек. Общий штат Вооруженных сил теперь будет составлять 2 209 130 человек, из них военнослужащих - 1 320 000. Указ от 1 декабря вступает в силу со дня его подписания. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что штат будут наращивать постепенно, исключительно за счет добровольных контрактников, и никакая мобилизация в связи с этим указом не планируется. Напомню, в данном документе речь идет о штатной численности ВС РФ. Подразделения, не находящиеся в непосредственном ведении Минобороны, такие как Росгвардия, погранвойска и другие структуры ФСБ, разнообразные добровольческие и смешанные военные отряды, воюющие на стороне России, здесь не учтены.

Что касается западных поставок, они были действительно впечатляющими. Ничего подобного со времен Второй мировой войны никто не наблюдал: страны западного альянса предоставили Украине огромные арсеналы; направленная помощь исчисляется сотнями миллиардов долларов. С точки зрения военного эксперта Владислава Шурыгина, Украина на середину ноября получила: "Более 300 танков, в том числе 120 польских Т-72 и RT-91 "Тверди", 60 немецких "Леопардов-2", 14 английских "Челленджеров". Киеву передали более 400 боевых бронированных машин, в том числе 60 американских "Брэдли", 90 "Страйкеров", 40 немецких "Мардеров", 50 новейших шведских CV90. Кроме того, НАТО выделили не менее 800 легких бронетранспортеров; 280 артиллерийских систем калибра 155 мм и не менее 120 артсистем калибра 105 мм. ВСУ получили почти 60 самолетов МиГ-29 и Су-25 от Польши, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии, а также 40 вертолетов. Украинскую ПВО усилили две батареи комплексов "Пэтриот", две батареи NASAMS, четыре батареи IRIS-T, 50 немецких зенитных пушечных комплексов "Гепард" и не менее 2 000 переносных зенитных комплексов. Страны НАТО передали 4 000 противотанковых ракетных комплексов, включая "Джавелины". Только в январе-июне Украина получила не менее 2,5 млн снарядов, включая высокоточные для комплексов "Хаймарс".

Если брать пиковую численность, то к началу июня были полностью подготовлены тридцать пехотных, десантных, десантно-штурмовых и горно-штурмовых бригад; сформированы четыре танковые бригады и шесть артиллерийских. Общая численность ударной группировки - 120 тыс. человек, не менее 60 тыс. было в резерве. Сформированы два ударных корпуса, в каждом не менее восьми бригад натовского образца и до четырех "пехотных" бригад.

Чем все закончится, адекватные эксперты много раз говорили, писали и предсказывали изначально, задолго до "контрнаступа". Но Запад привык жить разнообразными байками и сенсациями, власть предержащим, так называемому глубинному государству, выгодно накинуть на население "розовые очки", да и сами небожители предавались иллюзиям с ничуть не меньшей страстью. "Вооруженные силы Украины не имеют в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией", - об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши, в прошлом самый известный польский танковый командир, генерал Вальдемар Скшипчак. "Вообще говоря, шансов на освобождение этих территорий на данный момент нет", - сказал он. Генерал однозначно уверен в том, что прорвать российскую линию обороны на Юге, как, впрочем, и в Донбассе, - невозможно. "Украинцы пытаются разрушить российскую оборону в Запорожской области, пытаются форсировать Днепр, но, на мой взгляд, это не масштабное наступление и не представляет угрозы для российских войск. Украинцам следует перейти к стратегической оборонительной операции и сохранить то, что у них сейчас есть в руках", - заявил Скшипчак. Расстрою генерала: эта новая мантра - "сохранить хотя бы то, что есть" - также из области фантастики. Ее уже повторяет половина западного мира и по своей ценности она примерно равна предыдущему заклинанию: "Нанести России стратегическое поражение на поле боя".

А тем временем так называемый спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо признал в пятницу в прямом эфире телеканала "1+1", что украинские военнослужащие перешли к активной обороне на бахмутском направлении (термин "активная оборона", если я не ошибаюсь, впервые выдвинул наш президент В.В. Путин 15 октября в интервью П. Зарубину, так что Фитьо не оригинален). Это было предпоследнее место, где ВСУ формально наступали, осталось только херсонское направление, но и там надо разобраться, насколько действия ВСУ можно назвать наступательными. По словам Фитьо, русские применяют авиацию, когда позволяет погода, но артиллерийские обстрелы проводятся постоянно. "Наши военные в активной обороне, при случае переходят к атакующим действиям", - сказал он, добавив, что бои идут как на северном, так и на южном фланге. Коридор для прохода украинских подкреплений и ротации войск между северным и южным флангами наступающей русской армии составляет уже всего 3–4 км и полностью находится под нашим огневым контролем.

Одновременно с этим лидер терпящей поражение хунты Зеленский напрямую заявил о начале реализации грандиозного плана по сооружению линии укреплений через все Приазовье, Донбасс, Слобожанщину и ряд других регионов. Кое-где этот проект уже сопоставили с аналогичным фортификационным сооружением Третьего рейха Ostwall - "Восточный вал". Хорошо бы еще специалисты вспомнили про судьбу Ostwall - про то, насколько эффективно он помог реализовать возлагавшиеся на него в 1943 году задумки фюрера и его генералов. Напомню, что линия Пантера - Вотан, или "Восточный вал", - стратегический оборонительный рубеж германских войск, заградительная линия, частично возведенная вермахтом на Украине осенью 1943 года во время Великой Отечественной войны. Уже в самом начале ноября был освобожден Киев, через несколько дней - Житомир, а через несколько месяцев войска Украинских фронтов подошли к государственной границе СССР. И вот Зеленский в ходе совещания в Запорожье заявил о намерении выстроить "непроходимые для русских" оборонительные сооружения. Предполагается возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией. Честно говоря, на первых трех направлениях все, что можно, - давно уже возвели, Авдеевка вообще по некоторым оценкам превращена в самый мощный укрепрайон (УР) на планете Земля, а что-то серьезное создать дополнительно в условиях тотального огневого воздействия ВС РФ уже не получится.

"Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния", - сообщило в четверг агентство Bloomberg. "Наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества, - добавляет агентство. - Средний возраст украинского солдата - более 40 лет. Эти факторы усиливают желание "добиться мира любой ценой". Оставшиеся на Украине граждане будут нести до конца боевых действий трудовую повинность по строительству оборонительных сооружений по всей длине линии фронта, а поскольку она постоянно будет смещаться, то вообще везде. Кроме всего прочего, оборонительные линии станут постоянной целью российских ракетных, артиллерийских, авиационных и беспилотных ударов, в том числе и во время их непосредственного возведения. Примером для украинских руководителей стала уже легендарная "линия Суровикина". "Во время украинского контрнаступления, - пишут украинские таблоиды, - она показала себя блестяще, наши войска просто завязли в ней". Но "линия Суровикина" строилась более полугода, при этом использовался довольно серьезный набор техники и материалов, которого у вас просто нет, и именно сочетание всех этих факторов, в том числе фактическое отсутствие обстрелов, и позволило относительно быстро возвести столь эффективную систему укреплений.

Российские фортификаторы и военные инженеры считают инициативу Зеленского по созданию нового "Восточного вала" утопической и сильно запоздавшей. "На строительство нескольких тысяч километров оборонительных линий ВСУ потребуется огромное количество времени, людей, техники и грамотных управленцев, которые смогут в отведенные сроки провести необходимые работы. "Поэтому ВСУ, скорее всего, будут создавать очаговую систему обороны, а не реализовывать мечты Зеленского", - заявил Александр Бартош, член-корреспондент Российской Академии военных наук. К тому же, как мы уже поясняли, возведения линий обороны - это законная цель для атак со стороны ВС России: "Соответственно, раз это военные объекты, ВС России будут бить по скоплениям людей и техники. Учитывая наличие у нас дальнобойных средств поражения, это не составит особого труда". Если брать, например, тот же Авдеевский укрепрайон, то он был построен не в ходе СВО, а значительно раньше - украинские националисты непрерывно укрепляли город с 2015 года. Все это стало возможным в рамках т.н. "Минска-2". В Авдеевку совершенно легально завозилась строительная техника, и все работы велись без всякого прикрытия: украинцы знали, что по ним стрелять не будут. Сегодня таких "санаторно-курортных" условий строительства УР не будет нигде.

При этом на Западе набирает силу процесс, который иначе, как "отрезвление", уже назвать нельзя. В соросовских СМИ сняли действовавшую более полутора лет строжайшую блокировку на негативное освещение действий ВСУ и политического руководства Украины - и пошло-поехало. Мы наблюдаем прямо сейчас, в режиме "онлайн", тотальную перемену настроения в отношении основного и наиболее глупого плана - любой ценой добиться поражения России на поле боя. "Полная смена нарратива во французских СМИ, тогда как нас оскорбляли на протяжении восемнадцати месяцев за то, что мы осмелились говорить об очевидном поражении Зеленского и явной необходимости остановить бойню, прекратить поставки нашего оружия и выделение денег. Надо было вести переговоры о мире", - написал главный французский оппозиционер Флориан Филиппо. Если двадцать месяцев мы слышали исключительно истошные крики о необходимости поставок любого оружия Киеву, лишь бы разгромить Москву, то теперь говорят о важности переговоров о мире. В последнем историческом коммюнике министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это "не наша война". В нелетальную помощь могут входить горюче-смазочные материалы, медицинские материалы, мобильные спутниковые системы, понтонные мосты и тому подобное.

Резко снизил накал риторики и всегда воинственно настроенный генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он теперь считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую позицию он довел до изумленной общественности в интервью немецкому телеканалу Das Erste. "Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена", - указал он, уточнив, что "увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение". Кто бы спорил, Россия увеличила их производство почти в девять раз. "Страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, - полагает он, - находится в "критической ситуации". При этом генсек крупнейшей на планете военной организации категорически отказался отвечать на вопрос, что же нужно сделать командованию ВСУ для предотвращения дальнейших "осложнений". "Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников", - отрезал Столтенберг. А страсти накаляются, и уже замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что "странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку". Наша любимица, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что "Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку".

Запад и его украинские "терпилы" в лице Зеленского и Залужного (в этом, несмотря на личную неприязнь и острую политическую борьбу, между ними нет разницы) попали в ловушку, которую сами себе организовали, поставив основные деньги на безусловный успех большого украинского контрнаступления. Они сами убедили себя в том, что это заставит Россию сдаться и пойти на все условия: отдать Крым, Донбасс, выплатить репарации, согласиться на возврат к системе, господствующей в нашей стране в 90-е годы. "Глубинное государство" (во всяком случае, значительная его часть) через подконтрольные СМИ и аналитические центры убедило себя в неизбежном поражении России, но для политиков нет ничего страшнее, чем постоянное пребывание в иллюзорном мире.

Сегодня и Киеву, и Западу все сложнее скрывать цифры огромных потерь, особенно за последние полгода. Шойгу на днях озвучил цифру потерь ВСУ с июня: 125 тысяч убитыми, а также 16 тысяч сожженных боевых машин. Но потери всех украинских вооруженных формирований куда грандиозней. Ныне опальный (во всяком случае, по официальной версии) советник офиса украинского президента Алексей Арестович говорит о смерти либо пропаже трехсот тысяч наиболее мотивированных и хорошо подготовленных бойцов. Инвалидами стали почти 200 тысяч человек, из которых половина потеряли конечности. Арестович попутно рассказал, что в ежедневном режиме с фронта дезертируют по сто солдат, за месяц - это целая бригада. Отлов призывников военкоматами не компенсирует потерь. Телеграм-канал "Рыбарь", имеющий более 1,1 миллиона подписчиков, из них около трети - на Украине, озвучил страшную статистику украинских потерь. По его данным, "в 2022–2023 годы безвозвратные потери ВСУ составили 536 тыс. 854 человека, в том числе 214 тыс. 883 - убитыми, 62 тысячи - пропавшими без вести, пленными и инвалидами. Временно выбывшие из строя, то есть легкораненые, которые после излечения возвращаются в строй - 864 тыс. 374 человека. Суммарные потери ВСУ превышают 1,4 млн человек".

Наибольшее опасение у наконец-то "прозревших" США и НАТО вызывает развединформация, что Россия может начать наступление на севере Украины, например, из Белоруссии, а оборона к этому совершенно не готова, ведь Зеленский до сих пор пытается захватить Крым, что уже даже не смешно, а просто опасно. При этом ни США, ни Европа не готовы оказывать военную помощь Украине даже в прежних объемах, не говоря о наращивании. На этом фоне Запад начал дистанцироваться от прошлых и будущих провальных решений Киева на фронте. Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил: "Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе - это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода". "Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область - 8%, Полтавская область - 10% от требуемого количества мобилизованных", - напомнил эксперт.

Демократические администрация Белого дома и фракция в Конгрессе требуют от Зеленского "заморозить конфликт в феврале 2024 года на период всей предвыборной президентской кампании в США". Об этом поведал весьма информированный телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) Украины. Киевскому режиму фактически ставится ультиматум о начале переговорного процесса с весны следующего года, причем никто уже не говорит о мирной "формуле Зеленского" как основе, а требуют согласиться на остановку боевых действий по линии фронта.

Напомню, что так называемая формула Зеленского есть не что иное, как туповатое требование американских финансистов в союзе с европейскими политиканами о фактической капитуляции России. Согласно этой "формуле", Россия должна отойти к границам декабря 1991 года, оставить Крым и Донбасс. Лично для меня остается загадкой, зачем этот набор слов вообще озвучивался, ведь ничего, кроме полной делегитимации лидеров хунты в глазах российского руководства такая постановка вопроса не несла, то есть тем самым Зеленский и Ко сжигали все мосты. И вот сегодня от этой абракадабры начинают отказываться, только мы-то теперь точно знаем, чего на самом деле хочет значительная часть западных элит. Впрочем, лично я никогда в этом и не сомневался.

Таким образом, мы фиксируем наступление важнейшего переломного момента всей кампании. К настоящему времени на Западе и местами на Украине, во-первых, сложилось понимание необходимости переговоров, обязательным условием успеха которых станут те или иные территориальные уступки. Во-вторых, ВСУ фактически признали провал своего летне-осеннего наступления и приняли решение практически по всем направлениям, кроме херсонского, перейти к обороне.

Источник - завтра