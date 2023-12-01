Гуманитарная пауза в войне между Израилем и ХАМАС продлена

О продлении режима прекращения огня объявили за несколько минут до того, как должен был истечь его срок.

Офис премьер-министра Израиля объявил, что гуманитарная пауза в боевых действиях против ХАМАС будет продлена, поскольку эта признанная террористической в США и Евросоюзе палестинская группировка подала новый список заложников, которых она планирует освободить в четверг.

Об этом сообщает СNN. В списке - десять живых людей - на этом настаивал Израиль.

Утром в четверг ХАМАС предложил освободить семь женщин и детей и дополнительно передать тела трёх погибших израильтян, поскольку больше женщин и детей, взятых в заложники во время нападения на Израиль 7 октября найти не может. Тогда заложников захватил не только ХАМАС, но и другие радикальные группировки. Израиль отклонил это предложение и заявил, что готов продлевать гуманитарную паузу, пока ХАМАС будет освобождать не меньше десяти живых заложников в день. Всего в заложниках, по подсчетам израильтян, остаются не меньше 15 женщин и детей.

Информацию о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа ещё на один день подтвердило министерство иностранных дел Катара, который выступает посредником в переговорах.

О продлении режима прекращения огня объявили за несколько минут до того, как должен был истечь его срок.

Вечером в среду в секторе Газа были освобождены 10 заложников - граждане Израиля и ещё четыре человека с паспортами Таиланда. Ранее в среду сообщалось об освобождении двух женщин с двойным гражданством - России и Израиля. В обмен из израильских тюрем были выпущены 30 палестинцев. Среди них 15 женщин и 15 подростков.

Режим прекращения огня действует в секторе Газа с 24 ноября.