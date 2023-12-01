Предприниматель в Ташкенте оштрафован за запрет женщинам посещать его кафе после 22:30

Его сотрудник дал аналогичные показания и также признал вину.

Шайхантахурский райсуд по уголовным делам Ташкента на заседании 29 ноября привлёк к административной ответственности руководителя кафе и его сотрудника за «пропаганду дискриминации по признаку пола». «Газета.uz» ознакомилась с решением суда.

Журналистка Инобат Ахатова 18 ноября рассказала, что она и её подруги вечером не смогли попасть в кафе рядом с парком Anhor, чтобы выпить турецкий чай и поесть сладости. По её словам, сотрудник заведения со ссылкой на внутренние правила сообщил, что женщин не пускают после 22:30.

Она написала об этом в президентский портал и направила заявление в органы внутренних дел, поскольку это нарушает принципы равенства прав мужчин и женщин и совершается дискриминация по признаку пола.

На заседании суда 29 ноября руководитель кафе Sahil Street Food (Sahil Truck) Т. З. признал свою вину и сообщил, что в кафе установлены шатры, которые закрыты специальным занавесом, из-за чего некоторые мужчины и женщины «совершают различные неприличные действия». По его словам, по этой причине было решено ограничить посещение женщин после 22:30.

Мужчина сообщил, что сожалеет о содеянном. Он уже выступил с видеообращением и принёс извинения.

Его сотрудник дал аналогичные показания и также признал вину.

Судья А. Мирзаханов привлёк правонарушителей к ответственности по статье 189−2 Кодекса об административной ответственности. Каждый из них оштрафован на максимальную сумму — 20 БРВ (6,6 млн сумов).

Инобат Ахатова заявил, что после публикации этого рассказа «было много негатива и ненависти». По её словам, большинство мужчин оправдывали и поддержали поступок предпринимателя, некоторые рекомендовали женщинам сидеть дома вечером.

«Я живу в правовой, демократической стране, где в Конституции закреплено равенство мужчин и женщин, а дискриминация по половому признаку запрещена… Итак, дело окончено, суд оштрафовал виновных. Стороны согласились с приговором. Я надеюсь, что этот случай станет уроком для других и предотвратит случаи дискриминации», — написала она.

Сообщается, что это первое судебное дело, связанное с новой статьёй о гендерной дискриминации в Узбекистане.

Президент Узбекистана 31 октября подписал закон с поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которые закрепляют светскость государства. В их числе — наказание за пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий.