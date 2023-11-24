Сменил такси на поле боя: в Украине погиб еще один уроженец Таджикистана

Точных сведений о гражданах Таджикистана, убитых на войне в Украине, нет.

Уроженец Таджикистана, работавший таксистом в Москве и четыре месяца назад отправившийся воевать в Украину в составе Вооруженных сил РФ, погиб, его тело передано родственникам в российской столице.

43-летний уроженец района Абдурахмони Джоми Назрулло Джунайдов четыре месяца назад получил повестку в военкомат и был отправлен на войну в Украину. По словам его родственников, он был убит 10 ноября на территории Донецкой области.

Методы вербовки россиян и зачастую трудовых мигрантов на войну часто подвергаются критике как в России, так и за ее пределами.

Один из родственников погибшего сообщил 23 ноября на анонимных условиях, что Назрулло получил гражданство России 25 лет назад, после чего отказался от таджикского гражданства.

По его словам, 15 ноября им позвонили из военкомата и сообщили, что Нарзулло Джунайдов «героически погиб». Подробности его смерти неизвестны.

«Нарзулло работал в Яндекс такси. Он получил повестку, и ему сказали, что если он откажется воевать, его задержат. Он был вынужден согласиться», - сказал собеседник.

Родственники Нарзулло сейчас решают вопрос о транспортировке гроба с его телом в Таджикистан. Российские власти пообещали, что окажут финансовую помощь его троим детям от двух браков.

Ранее обещания о крупном денежном вознаграждении слышали и другие уроженцы Таджикистана, но после их смерти на войне в Украине их родственники ничего не получили.

Точных сведений о гражданах Таджикистана, убитых на войне в Украине, нет. Россия, после полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале прошлого года, различными способами завербовала в эту войну тысячи заключенных и трудовых мигрантов. В СМИ опубликованы имена десятков погибших таджикистанцев, преимущественно заключенных российских тюрем. Власти Таджикистана подтвердили участие в войне более 100 заключенных таджикистанцев.