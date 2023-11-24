Энергосистема Узбекистана перейдет на круглосуточный режим работы

В Узбекистане с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба президента.

Президент Шавкат Мирзияев 22 ноября посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону.

Как сообщила пресс-служба, с учетом аномальных холодов, имевших место в начале текущего года, приняты меры по повышению потенциала энергосистемы.

"В этом году на улучшение энергетической системы мы из всех источников направили 14,5 триллиона сумов (более $1,1 млрд). Обеспечили всем необходимым - сырьем, материалами, техникой. Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все четко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии", - сказал Мирзияев.

Отмечается, что за прошедший период текущего года введены в эксплуатацию электрогенерирующие объекты мощностью 675 мегаватт. По всей республике обновили 100 подстанций, 11,5 тыс. трансформаторов и 34 тыс. километров сетей.

В целях стабильного обеспечения населения и предприятий природным газом решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 млрд кубометров. "В подземных хранилищах создали достаточный запас газа", - сообщили в пресс-службе.