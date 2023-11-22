BBC опубликовала список ста влиятельных женщин мира - 2023. В нем есть и кыргызстанка

BBC опубликовала список ста влиятельных женщин мира за 2023 год.

"Среди них адвокат по правам человека Амаль Клуни, голливудская звезда Америка Феррера, феминистская икона Глория Стайнем, бывшая первая леди США Мишель Обама, владелица косметического бизнеса Худа Каттан и обладательница "Золотого мяча" футболистка Айтана Бонмати.

Кроме войн, уходящий 2023 год запомнится экстремальной жарой, лесными пожарами, наводнениями и другими стихийными бедствиями. В список также попали женщины, помогающие справиться с изменением климата и работающие над мерами, которые могли бы помочь их землякам приспособиться к его последствиям.

Мы включили в список проекта Би-би-си "100 женщин" 28 пионеров климата в преддверии Конференции ООН по изменению климата COP28", - пишет издание.

Редакция Kaktus.media изучила список. В нем представлены женщины со всего мира.

Есть и представительница Кыргызстана - Шаирбу Сагынбаева, одна из основателей швейного цеха "За жизнь".

О ней говорится, что "Шаирбу Сыгынбаева провела три года в лечении рака четвертой стадии, пытаясь все это время найти деньги, чтобы заплатить за лекарства. Сейчас ее болезнь - в стадии ремиссии.

Вместе с четырьмя другими больными раком, находящимися в стадии ремиссии, она открыла швейный цех "За жизнь", в котором шьют и продают сумки с национальными орнаментами, жертвуя всю прибыль на поддержку больных раком и их лечение.

На сегодняшний день они собрали более $33 тыс. для 34 женщин, нуждающихся в финансовой помощи для оплаты медицинских расходов.

Сагынбаева также понимает, что некоторым женщинам, живущим далеко от медицинских учреждений, необходимо где-то останавливаться на время лечения. Она помогла открыть неподалеку от больницы некоммерческое общежитие, в котором они могут останавливаться".

Центральная Азия также представлена женщиной из Таджикистана - Натальей Идрисовой, консультантом по зеленой энергетике. Она ищет практичные экологические решения проблем с доступом к энергоресурсам, а также знакомит женщин с имеющимися природными ресурсами, энергосберегающими технологиями и материалами.

В списке есть активистка за право женщин замораживать свои яйцеклетки (Сюй Цзаоцзао, Китай), эксперт по техногенному влиянию углерода (Анна Хуттунен, Финляндия), первая сертифицированная женщина-хирург в секторе Газа (Сара Аль-Сакка), бывшая оперная певица, ставшая пожарным для борьбы с лесными пожарами (София Косачева, Россия), школьная учительница, распространяющая знания об изменении климата (Сара Отт, США), экономист, лауреат Нобелевской премии (Клаудия Голдин, США), водитель грузовика (Клара Элизабет Фрагосо Угарте, Мексика), океанолог (Лиэнн Каллен-Ансуорт, Соединенное Королевство), основательница цифровой платформы Politics4Her, которая способствует участию молодых женщин и девочек в политических процессах и процессах принятия решений (Ясмина Бенслимане, Морокко), 93-летняя модель и инфлюэнсер и другие влиятельные женщины.

Справка

Как выбирают женщин:

Команда, работающая над проектом Би-би-си "100 женщин", составила шорт-лист, куда вошли имена, собранные в ходе предварительных исследований, предоставленные языковыми службами Би-би-си и отделением Би-би-си Media Action.

В Би-би-си искали кандидаток, которые фигурировали в заголовках новостей или повлияли на важные мировые события за последние 12 месяцев, а также тех, чьи судьбы способны воодушевить других людей, которые сумели достичь чего-то значительного или повлияли на общество, в котором они живут, хотя их истории и не попали в мировые СМИ.

Кандидатки также отбирались в соответствии с темой этого года: климатические изменения и их непропорциональное воздействие на женщин и девочек по всему миру. А результате были выбраны 28 женщин - пионеров борьбы с климатическими изменениями и лидеров экологических движений.

Также рассматривали кандидатуры женщин, представляющих весь политический спектр и все слои общества, тех, кто заявил о себе в вопросах, разделяющих общественное мнение, и номинировали кандидаток, которые сумели внести в них собственный вклад.

Окончательные кандидатуры были выбраны только после того, как было учтено равномерное представительство всех регионов мира и обеспечена должная беспристрастность. Все женщины дали согласие на то, чтобы их имена фигурировали в списке этого года.



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