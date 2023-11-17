В Ереванском госуниверситете произошел взрыв, сообщают о пострадавших и погибшем

Взрыв произошел в одном из корпусов Ереванского госуниверситета, сообщают СМИ.

Как уточняется, в пятницу утром в одном из корпусов университета, где размещен факультет химии, вспыхнул пожар, которому предшествовал взрыв. Сигнал о происшествии поступил в полицию. Поступают сведения о пострадавших.

Пресс-секретарь вуза Кнар Мисакян сообщила в своем аккаунте в соцсетях, что в настоящее время пожар потушен. По предварительной версии, причиной возгорания стали перебои в подаче электроэнергии.

По предварительным данным Минздрава, госпитализированы трое пострадавших. Также есть предварительная информация об одном погибшем.



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