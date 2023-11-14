Реджеп Тайип Эрдоган: ООН превратилась в неработоспособную организацию

Ситуация в Палестине и неспособность ООН остановить агрессию Израиля вызывает вопросы по всему миру.

К числу ярых критиков этой международной организации присоединился и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ВЭС24.

"ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совет Безопасности ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совета ведет себя там неправильно, то ничего не происходит… Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН в конце концов", - заявил Эрдоган после саммита Организации исламского сотрудничества.

Он отметил, что Турция в очередной раз убедилась в том, что ООН и другие международные организации "недееспособны и ослеплены", когда мусульманам угрожает опасность.

"ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совет Безопасности ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совета ведет себя там неправильно, то ничего не происходит… Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена", – отметил глава Турции.

На открытии саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества Эрдоган назвал трусами западных лидеров из-за молчания об убийствах палестинцев в Газе. Выступил на переговорах и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Он обвинил Совет Безопасности ООН в двойных стандартах из-за неспособности оказать на Израиль влияние и склонить его к прекращению кровопролитной операции в секторе Газа. На саммит также приехали президенты Ирана и Сирии Ибрагим Раиси и Башар Асад. В ходе встречи Раиси представил план действий исламского мира для победы над Израилем.

Лидеры арабских и исламских государств по итогам саммита в Эр-Рияде также обратились к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с требованием провести расследование военных преступлений Израиля на территории Палестины, их доказательства соберут и предоставят юристы стран – участниц саммита. Об этом говорится в финальной декларации мероприятия.

Впрочем, недовольство действиями Израиля высказывают и в руководстве ООН. В конце октября генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, выступая на открытых дебатах в Совбезе, заявил, что осуждает атаку боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, но напомнил, что "возникла она не на пустом месте". Израиль, по словам главы организации, является оккупантом в отношении Палестины.





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