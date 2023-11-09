Международная НПО призвала прекратить акты агрессии в войне между Израилем и ХАМАС

Бишкек, "Саясат.kg". Жертвами войн становятся невинные гражданские лица, и каждый в мире является свидетелем этой ситуации в реальном времени.

Война между Израилем и ХАМАС, начавшаяся с запуска тысяч ракет 7 октября, привела к гибели тысяч людей и вызывает опасения по поводу возможности перерастания войны в международный конфликт. Разные правительства и международные организации в официальных заявлениях призвали прекратить конфликт.

12 октября международная неправительственная организация «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» (HWPL), со штаб-квартирой в Южной Корее, зарегистрированная при столичном правительстве Сеула и Экономическом и Социальном Совете ООН, опубликовала заявление относительно войны между Израилем и ХАМАС. Это третье официальное заявление HWPL в поддержку мира после заявления о кризисе прав человека в Мьянме в марте 2021 года и о российско-украинской войне в феврале 2022 года.

В заявлении HWPL говорится: «Жертвами войн становятся невинные гражданские лица, и каждый в мире является свидетелем этой ситуации в реальном времени. Если не остановить неоправданную войну, это приведет к тысячам и десяткам тысяч жертв среди гражданского населения. Может ли кто-нибудь компенсировать такое ужасное горе?»

Организация HWPL добавила, что призывает «две стороны войны немедленно прекратить акты агрессии, защитить граждан и активно участвовать в усилиях по обеспечению восстановления от потерь и установлению мира», а также призывает «ООН и международное сообщество оперативно принять необходимые меры, такие как посредничество в установлении мира между двумя сторонами, чтобы привести их к диалогу, и предоставление гуманитарной поддержки».

Организация HWPL вместе с экспертами по международному праву из 15 стран разработала и провозгласила 14 марта 2016 года «Декларацию о мире и прекращении войн (DPCW)» как проект международного права о мире. Эта декларация предлагает международное сотрудничество, участие граждан и культурные подходы к предотвращению конфликтов, медиации и миру. Организация HWPL заявила, что планирует представить DPCW в Организацию Объединенных Наций. Посредством миротворческой деятельности в более чем 170 странах HWPL представляет планы действий по построению мира во всем мире путем установления институционального подхода в международном сообществе и повышения осведомленности общественности о мире.