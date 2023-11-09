"Миллионы людей больше не нищие". Эксперт о роли Индии в борьбе с неравенством в мире

Приводим главное из ответов эксперта журналисту.

Корреспондент издания The Economic Times и профессор государственной политики и экономики Мичиганского университета Джастин Вулферс обсудили формы неравенства и способы их устранения, в частности, на примере Китая и Индии. Приводим главное из ответов эксперта журналисту.

Экономика - повсюду

Я работаю на стыке макроэкономики и экономики труда. Меня также особенно интересует пересечение экономики с другими областями - например, я изучаю семью, брак и развод, которые исторически исследовались в социологии, но мы можем привнести сюда экономику. Я изучал выборы, которые обычно анализируются в политологии, но экономика может и здесь сыграть свою роль.

Точно так же я изучаю вопросы уголовного права, обычно это темы юридических наук, но и там можно применить экономику. Я нахожу темы, которым экономисты не уделяют особого внимания, и применяю к ним экономические методы.

Самая большая экономическая проблема в мире

Самый главный вопрос касается значительных последствий глобального потепления и попыток перехода к более "зеленой" экономике. Все это будет иметь огромные последствия в течение следующих нескольких десятилетий.

Кроме того, слишком часто в развитых странах, таких как США, когда мы говорим, что нас волнует неравенство, мы думаем о проблемах среднего класса. Но если вы хотите повысить общее благосостояние людей, реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, - это экономическое развитие или расширение прав и возможностей тех, у кого просто слишком мало средств.

Оптимист внутри меня считает, что величайшей в мире программой борьбы с бедностью является освоение Китаем рынков, которые вывели миллионы людей из бедности. И сегодня развивающаяся экономика Индии делает нечто очень похожее. Ключевая задача - выяснить, как адаптировать экономические модели к регионам, которые пережили больше всего страданий.

И все же - в деньгах счастье?

В любой стране более богатые люди, как правило, счастливее, чем бедные. Несколько десятилетий назад утверждалось, что люди в более богатых странах в среднем не счастливее, чем люди в более бедных странах. Мы с моим партнером изучили все доступные данные по этому вопросу и обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев в более богатых странах, таких как США, население, как правило, счастливее, чем в более бедных странах.

Страны с более высоким экономическим развитием, похоже, способствуют большему счастью, поскольку они предлагают лучшие системы здравоохранения, больше возможностей для образования, верховенство закона, отсутствие голода, сеть социального обеспечения и т. д. Если бы более бедные страны могли перенять эти особенности, это, вероятно, сделало бы их население счастливее.

Ранее также утверждалось, что по мере того, как страны становятся богаче, они не обязательно становятся счастливее, но наше исследование показало: по мере того, как страны становятся более развитыми, их уровень счастья растет. Единственным исключением стали США, где пирог стал больше, но вместе с ним увеличилось и неравенство - ресурсы семьи среднего класса, таким образом, не выросли значительно. В этом, отчасти, кроется ответ, почему такие семьи не стали намного счастливее.

В мире сейчас - рекордное экономическое неравенство. Почему?

На мой взгляд, экономисты зачастую слишком мало внимания уделяют хорошим новостям. Это касается и этой области. Очень сложно получить статистику распределения доходов по всему миру.

Но, насколько мы можем делать обоснованные предположения, на самом деле оказывается, что глобальное неравенство доходов сокращается.

Многие из очень бедных слоев населения мира проживали в Китае - его экономический рост позволил сотням миллионов людей улучшить условия жизни. Сейчас мы видим, как то же самое происходит с Индией.

Крупнейшие страны с низкими доходами приблизились к тому, чтобы стать странами со средним уровнем дохода, что само по себе помогает уменьшить глобальное неравенство доходов.

Что касается неравенства внутри стран, рассмотрим США. Здесь неравенство доходов росло в течение четырех десятилетий. Во время пандемии была предложена огромная государственная помощь - она действительно принесла пользу людям, находящимся на дне.

Неравенство сократилось, и оно продолжает снижаться в США. Важно отметить, что этот прогресс не привел к снижению уровня чрезвычайно богатых людей - впервые за десятилетия экономический рост привел к повышению заработной платы работников с низкими доходами и снижению безработицы.

Противоречие между обеспечением справедливости и экономическим ростом существует?

Нет. Исторически экономисты действительно полагали, что существует компромисс: считалось, что большее равенство достигается за счет эффективности. Но это не тот случай. Рассмотрите более серьезные обязательства в отношении разнообразия, инклюзивности и искоренения расизма, сексизма или гомофобии - это означает, что работодатель теперь будет нанимать больше людей исходя из их навыков и способностей, а не их демографических характеристик. Результаты будут более справедливыми и эффективными.

Фактически, экономические исследования показывают, что значительная часть нашего роста за последние десятилетия может быть связана с тем фактом, что наша экономика теперь приветствует разнообразных людей.

Экономика, которая настаивает, например, на том, чтобы женщины оставались дома и только мужчины могли работать, тратит впустую половину способностей своего населения - это огромное нерациональное распределение. Исправление этой проблемы сделает экономику более справедливой и более эффективной.

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