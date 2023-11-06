Иран предлагает странам ШОС заключить пакт о ненападении

ШОС — региональное международное объединение

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави в ходе визита в Китай предложил странам, входящим в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заключить «пакт о ненападении». Об этом сообщает агентство Fars.

«Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия стало бы заключение договора о ненападении между членами ШОС», — отметил он.

ШОС — региональное международное объединение, в которое входят девять стран: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

В рамках сотрудничества в сфере безопасности страны — члены ШОС регулярно проводят совместные антитеррористические учения, самыми крупными из которых являются «Мирная миссия» (проходят с 2003 года).

Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005-го.



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