Взрыв на шахте в Карагандинской области. Обнаружены тела 45 погибших

Бишкек, "Саясат.kg". По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня обнаружены тела 45 шахтеров погибших во время аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области (Казахстан).

Об этом сообщает МИА «Казинформ».

По их информации, поиски одного шахтера продолжается.

«Похороны погибших шахтеров состоятся 30, 31октября и 1 ноября в Карагандинской области», - говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября в 02:33 на шахте имени Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность были выведены 205 шахтеров.

По факту ЧП на шахте имени Костенко Генпрокуратура РК начала уголовное расследование. Предположительно, по информации компании, в лаве произошел взрыв газометана. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия ведутся непрерывно.

На место происшествия выезжал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь. Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМитталТемиртау».

Кроме того, в связи с ЧП на шахте имени Костенко 29 октября в стране был объявлен День общенационального траура.