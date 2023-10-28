Байден приказал нанести удары по Сирии

Бишкек, "Саясат.kg". Пентагон: Байден приказал нанести удары по якобы иранским объектам в Сирии.

Президент США Джо Байден приказал нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По данным Вашингтона, два пораженных объекта используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки.

Как заявил глава американского военного ведомства Ллойда Остина, чьи слова приводятся в сообщении, удары не связаны с палестино-израильским конфликтом, они были осуществлены в целях самообороны и стали ответом на серию атак на военнослужащих США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. В Пентагоне считают, что ответственность за эти атаки несут поддерживаемые Ираном организации.

США примут «дальнейшие необходимые меры», если проиранские группы продолжат атаковать их войск, пообещал Остин.

В последние дни американские базы в Ираке и Сирии несколько раз подвергались нападению.

Ранее сообщалось, что президента США Джо Байдена уговаривают нанести удар по руководству Ирана из-за атак на американские базы на Ближнем Востоке. По данным Washington Post, американский лидер пока что колеблется. Издание сообщает, что от этих атак пострадали 24 американских военнослужащих.