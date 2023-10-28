Эксперт заявил, что искоренение ХАМАС будет невыполнимой миссией для Израиля

Бишкек, "Саясат.kg". Старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн пояснил, что ХАМАС - это не только военная организация, но и "общественное движение, религиозная идея и идеология".

Израиль обладает мощным военным потенциалом и в боях способен одерживать победы над палестинским радикальным движением ХАМАС, однако искоренить его будет для еврейского государства "невыполнимой миссией". Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Как открыто заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, после нанесения авиаударов израильская сторона готовится провести наземную операцию, чтобы уничтожить остатки сил сопротивления ХАМАС. В итоге в секторе Газа будет создана "новая среда безопасности", - сказал эксперт. - Однако удастся ли Израилю раз и навсегда искоренить ХАМАС? На мой взгляд, это невыполнимая миссия".

Цянь Фэн напомнил, что движение ХАМАС действует в секторе Газа уже много лет, хорошо знакомо с местностью и к тому же создало разветвленную сеть подземных тоннелей, "используя как щит заложников". Однако Израиль "обладает статусом военной державы Ближнего Востока, который все признают".

"Израиль имеет подавляющее преимущество по сравнению с ХАМАС. Это касается как передовых вооружений, военных расходов и количества людей, так и сбора разведданных, мобилизационного потенциала, - подчеркнул эксперт. - К тому же Израилю оказывают поддержку США, предоставляя ему оборудование, технологии и информацию".

По словам Цянь Фэна, теоретически с военной точки зрения ослабление, "сокрушение" ХАМАС и победы над ним - "лишь вопрос времени, а также того, какую цену придется заплатить, каким количеством убитых и раненых это обернется". "Тут нет большой неопределенности", - добавил он.

Сложность в искоренении движения

Как отметил эксперт, если проанализировать историю ХАМАС с момента его возникновения, любой человек, занимающий нейтральную позицию, может прийти к выводу, что это "смесь военной, политической и религиозной организации". "Она представляет собой общественное движение, религиозную идею и идеологию. Будучи идеологией, ХАМАС оказывает определенное влияние на Газу, Западный берег реки Иордан и даже на весь арабский и мусульманский мир, - подчеркнул он. - Израиль опирается на превосходство в военной силе. Возможно, ему и удастся уничтожить представителей ХАМАС, однако он не сможет ликвидировать идеологию, подобное общественное движение".

Цянь Фэн напомнил, что международная общественность сочувствовала Израилю после атаки, предпринятой ХАМАС в начале октября, в результате которой погибли и получили ранения многие израильские жители. "Однако в ходе дальнейших столкновений Израиль осуществил непропорциональную, неизбирательную бомбардировку, которая как будто не учитывала вреда, наносимого мирному населению, - уточнил он. - В секторе Газа продолжается трагедия непрерывных убийств. Очевидно, что это уже перешло границы самообороны, и Израиль из пострадавшего превратился в нарушителя".

По словам эксперта, произошедшая эскалация усилила взаимную ненависть жителей Палестины и Израиля и "взрастит новые, еще более многочисленные элементы ХАМАС". "Сила оружия не способ, который позволит решить проблемы. Ответ насилием на насилие лишь приведет к порочному кругу мести, - подытожил Цянь Фэн. - Если не заняться решением палестинской проблемы коренным образом, нынешние столкновения никоим образом не будут последними".

Ранее Совет Безопасности ООН не принял предложенный США проект резолюции по Ближнему Востоку. Против него выступили Россия и Китай, выступающие в качестве постоянных членов СБ. Американский документ осуждает ХАМАС, призывает освободить заложников и соблюсти нормы международного гуманитарного права. В нем указывается на право Израиля на самозащиту, однако нет призыва к прекращению огня. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя ранее прокомментировал, что Москва не видит смысла в варианте Соединенных Штатов и не намерена его поддерживать.

Источник: ТАСС.