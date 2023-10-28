Politico: Сенат США может заблокировать запрос на $100 млрд Украине и Израилю

Бишкек, "Саясат.kg". Это связано с разногласиями в верхней палате законодательного органа, касающимися объединения помощи обеим странам в один пакет, передает издание.

Запрос на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может столкнуться с кардинальными изменениями или даже блокированием в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, в верхней палате законодательного органа некоторые сторонники запроса на предоставление дополнительной крупной военной помощи Украине и Израилю настроены "нехарактерно пессимистично" в отношении будущего инициативы. Разногласия в Сенате по поводу этого предложения грозят стать причиной его блокировки или кардинального изменения. Республиканцы спорят по поводу того, стоит ли включать помощь Израилю и Украине в один пакет. Отправка Киеву дополнительной помощи продолжает вызывать разногласия в рядах Республиканской партии, и некоторые ее члены хотят, чтобы Сенат рассмотрел вопрос о помощи Израилю отдельно. Многие законодатели также настаивают на серьезных изменениях в выделяемых финансовых средствах.

Как напоминает издание, Сенат контролируется демократами, однако им потребуется девять или более голосов республиканцев, чтобы инициатива прошла одно из процедурных голосований.

Проблемы и в нижней палате

Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена ситуацией вокруг своего запроса на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю и сохранением резких противоречий на Капитолийском холме, не позволяющих избрать нового спикера Палаты представителей Конгресса.



Нижняя палата остается без спикера с начала октября. Между тем на прошлой неделе Белый дом направил на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 2024 финансовом году (начался 1 октября) прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом, хотя демократы в нижней палате Конгресса, как ранее писали американские СМИ, потенциально могут прибегнуть к процедурному маневру, позволяющему поставить на голосование возможный законопроект о продолжении оказания крупной финансовой поддержки Украине даже в случае отказа спикера (или исполняющего его обязанности) вносить этот вопрос в повестку дня. Но таким вариантом действий демократы, судя по имеющейся информации, смогут воспользоваться только раз, и им потребуется для одобрения законопроекта поддержка части республиканцев. Республиканцы, часть которых публично выступает против продолжения выделения помощи Киеву, контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года. Однако по причине острых внутрипартийных разногласий республиканцы до сих пор не могут обеспечить выдвижение устраивающей их всех кандидатуры на пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии США - и утверждение этого назначения.