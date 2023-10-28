СМИ: Израиль находится на пределе своих возможностей, и "Хезболлах" это знает

Бишкек, "Саясат.kg". Армия Израиля находится на пределе своих возможностей, и ливанское шиитское движение "Хезболлах" это знает. Об этом говорится в материале интернет-журнала VICE News.

По информации издания, и Израиль, и официальные лица США считают, что ВС Израиля (ЦАХАЛ) находятся на пределе. "Сейчас мы сталкиваемся с полутора фронтами, и это одна из причин того, почему операция ХАМАС оказалась настолько успешной в черный шаббат (нападение ХАМАС на Израиль 7 октября - прим. ТАСС). <...> Западный Берег [реки Иордан] может взорваться в любой момент, а также на северной границе достаточное количество подразделений для оборонительных операций. Три фронта в открытом бою истощат наши ресурсы", - приводит журнал слова представителя ЦАХАЛ.

США также обеспокоены разрастающимся конфликтом на Ближнем Востоке. "[Госсекретарю США Энтони] Блинкену и [президенту США Джо] Байдену пришлось помешать израильтянам нанести превентивный удар по Ливану в дни после 7 октября", - приводит журнал слова американского чиновника. По словам представителя США, такой шаг Израиля мог легко привести к тому, что конфликт охватил бы весь регион.

В то же время "Хезболлах" знает, что Израиль боится того урона, который может нанести шиитское движение, если ЦАХАЛ будет сосредоточен на ХАМАС, сообщает журнал со ссылкой на сотрудника службы безопасности Ливана. "[Лидер "Хезболлах" шейх Хасан] Насрулла знает, что израильтяне в ужасе от того, что может сделать "Хезболлах" в то время, когда они хотят сосредоточиться на ХАМАС и секторе Газа", - приводит VICE News его слова.