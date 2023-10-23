Байден пытается впарить «новый мировой порядок» совсем недорого

Старый уже «выдохся»

В ночь на воскресенье президент Байден заявил, что «нам нужен новый мировой порядок». И пользуясь логическими приемами торговца моющими пылесосами объяснил почему. «Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок».

Главное для торговцев пылесосами говорить быстро и без остановки. Чтобы покупатель не успел задуматься над смыслом слов и не дай Бог не задать уточняющих вопросов. Иначе ведь даже мне хочется спросить: «Так ведь 50 лет после войны все работало «чертовски хорошо», когда Америка не была единственной сверхдержавой. Когда СССР не давал ей удовлетворять все свои хотелки. А «выдохлось» все в период американской вседозволенности, когда для вторжения в Ирак было достаточно потрясти пробиркой с неизвестной субстанцией на трибуне ООН.

Но Байден далеко. Он не слышит вопросов. Зачем? Когда у него уже есть готовые ответы. «Америка - это маяк для всего мира. И так будет. Как говорила Мадлен Олбрайт, «мы незаменимая нация. Мы помогаем людям во всем мире сохранить надежду. Мы Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что нам не по силам».

В общем альтернативы нет. Сделано все должно быть только в США. Это ж гарантия качества: «незаменимая нация». Неужели ее может заменить какая-то китайская подделка. Это же покупка не на один сезон, а надолго: «Решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед».

И экономить тут себе дороже. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Хотя цена прямо скажем смешная за такую ценную вещь как новый, с иголочки, «мировой порядок» с гарантией на десятилетия. Всего-то, с учетом скидок для ровного счета 100 миллиардов долларов.

Это только с виду сумма большая 100 миллиардов. Даже сразу не скажу сколько нулей... А... Всего лишь девять. Так по сравнению с американским общим госдолгом это просто ерунда. 33 с половиной триллиона — это двенадцать нулей. И растет этот госдолг со скоростью 5,2 млрд. в день. Подумаешь лишних 20 дней и новый «мировой порядок» в кармане. А там же «четыре в одном»: тут тебе и сдерживание Путина, и победивший Израиль, и крепкий как скала Тайвань, и стена на границе с Мексикой.

И не надо верить всяким выскочкам журналистам Такерам Карлсонам, которые считают, что на 100 с девятью нулями долларов можно было бы оплатить двухлетнее обучение в колледже каждого молодого американца или 5 лет лечить и кормить всех американцев больных раком.

Лечить, учить и кормить это же не Порядок. Порядок это совсем про другое.

"Московский комсомолец"