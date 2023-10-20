Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Россия и Китай подписали один из крупнейших в истории двусторонних отношений контракт на поставку зерновых культур.

Соглашение было заключено в ходе делового форума в Пекине, который прошёл накануне открытия Третьего международного форума «Один пояс – один путь». Об этом пишет ИТАР «ТАСС».

По данным инициатора проекта «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, общая стоимость контракта составляет около $25,7 млрд. Он предусматривает поставку в Поднебесную в течение 12 лет около 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Подписание столь масштабного соглашения свидетельствует о том, что Россия полностью компенсирует выбывшие объёмы экспорта зерна с Украины за счёт наращивания поставок из Сибири и Дальнего Востока. Реализация контракта будет способствовать нормализации товарной структуры торговли в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

В скором времени также планируется запуск проекта «Новый сухопутный зерновой коридор». Как ожидается, соответствующее межправительственное соглашение будет подписано на встрече лидеров России и Китая в конце ноября — начале декабря.

Реализация этого проекта через Забайкальский зерновой терминал позволит увеличить экспорт российского зерна в Китай до 8 млн тонн в год. В дальнейшем, по мере развития транспортной инфраструктуры, этот показатель планируется довести до 16 млн тонн.

Таким образом, подписанное торговое соглашение знаменует собой новый этап в развитии российско-китайских отношений. Несмотря на сложности, вызванные пандемией и санкциями, две страны продемонстрировали стремление к углублению экономического партнёрства.

Расширение поставок российского зерна пойдёт на пользу экономикам обеих стран. Для России это новые возможности для развития сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока. Китай, в свою очередь, получает стабильный доступ к важному стратегическому сырью.